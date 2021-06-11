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З дитинства грає в карти: чемпіон світу з покеру заарештований на шість з половиною років за шахрайство

Анатолій Дерека Анатолій Дерека
11 червня, 13:00
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Денніс Бліден зізнався у відмиванні 22 мільйонів доларів та розповів про свою залежність від карт
Денніс Бліден звинувачений у відмиванні 22 мільйонів доларів
Денніс Бліден звинувачений у відмиванні 22 мільйонів доларів / Фото: Pokernews

Центральний окружний суд Каліфорнії засудив покериста Денніса Блідена до в'язниці строком на 6,5 років. Американця звинувачують у відмиванні коштів на загальну суму у 22 мільйони доларів.

У заяві наголошується, що Денніс виводив гроші компанії StyleHaul під виглядом виплат клієнтам. В організації гравець займався бухгалтерським обліком і фінансами. Гроші Бліден переказував на свій рахунок, звідки потім витрачав їх на дорогі турніри з покеру та казино.

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Правда, гучних перемог у нього мало, а саме – одна. У 2018 році уродженець Огайо виграв Головну подія Світового покерного туру (WPT), піднявши 1 мільйон доларів. Сам Бліден визнав провину і навіть написав відвертий лист, в якому пояснив причини своїх дій.

Гравець стверджує, що у нього з дитинства залежність від карткових ігор, адже батько навчив його рахувати на прикладі гри в блекджек. Спочатку прокурор вимагав 8,5 років ув'язнення, проте суд зменшив строк на два роки та зобов'язав Блідена виплатити компенсацію в сумі тих же 22 мільйонів "зелених".

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