Волосся руде до перемог приведе: американський мультимільйонер здобув перший браслет WSOP

Джейсон Кун грає з 2008 року і за цей час виграв більше 30 мільйонів доларів, проте головний покерний трофей підкорився йому вперше

Джейсон Кун вперше тріумфував на WSOP / Фото: WSOP

Тиждень тому в Лас-Вегасі розпочалася Світова серія покеру. WSOP проходить в офлайн-режим після того, як в минулому році зробила паузу через пандемію коронавірусу.

Уже визначаються і перші володарі браслетів. Наприклад, минулі три івенти на WSOP виграли покеристи-любителі. Втім, професіонали взяли реванш в останніх турнірах.

Реклама

Вночі завершився 11-ий івент Heads Up NLH Championship. У ньому 57 гравців змагалися за олімпійською системою аж до фіналу. До успіху впритул наблизився ще один недосвідчений покерист Габор Сабо.

Угорець вийшов у фінал хедз-ап турніру, однак поступився в ньому популярному покер-про Джейсону Куну. Для Сабо це другий раннер-ап на WSOP, оскільки у 2019 році він вже зупинявся за крок від браслета в онлайн-турнірі.

Реклама

А ось Джейсон Кун добув свою першу нагороду на Світової серії покеру. Американець входить в десятку найбагатших покеристів світу, заробивши за свою кар'єру більше 32 мільйонів доларів.

Результати WSOP # 11 Heads Up NLH Championship:

Реклама

Джейсон Кун – 243,9 тис доларів Габор Сабо – 150,7 тис доларів Генрі Пуустінен – 89,7 тис доларів Деніел Зак – 89,7 тис доларів Микита Бодяковський – 36,8 тис доларів Бін Венг – 36,8 тис доларів Бенджамен Різон – 36,8 тис доларів Джейк Деніелс – 36,8 тис доларів

Крім того, визначився чемпіон і в дев'ятому івенті Omaha Hi-Lo 8 or Better Championship з бай-іном 10 тисяч. Переможцем став один з найкращих канадських гравців Арі Енгель.

Його суперником за фінальним столом був рекордсмен WSOP Філ Хельмут. Втім, здобути 16-й браслет американцеві не вдалося, він завершив івент п'ятим.

Також в турнірі взяли участь такі важковаговики як Майк Матусов, Даніель Негреану, Ден Шак, Ерік Сайдел та інші. Однак до призів так і не дісталися. У свою чергу Енгель обіграв в хедз-апі Мільчмана і виграв свій другий титул на WSOP.

Результати фінального столу WSOP # 9 Omaha Hi-Lo 8 or Better Championship: