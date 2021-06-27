Роналду "пустився берега": як Кріштіану бився з Джессі Пінкманом за покерним столом (відео)

Чотири роки тому форвард збірної Португалії провів захоплюючу дуель з популярним актором Аароном Полом

Кріштіану Роналду провів яскраву карткову дуель з Аароном Полом

Сьогодні футбольна збірна Португалії зіграє проти бельгійців в матчі 1/8 фіналу Євро-2020. Головна надія команди Фернанду Сантуша – форвард Кріштіану Роналду, який відзначився на цьому турнірі вже п'ятьма голами.

Незважаючи на божевільні успіхи у футболі, CR7 захоплюється й іншими видами спорту, в тому числі й покером. Не дивно, що найбільші покер-руми відчайдушно боролися за підписання контракту з Кріштіану. Сам же гравець досить зрозуміло пояснив свою пристрасть до покеру.

"Я почав грати в покер кілька років тому і ціную гру за змагальний дух, стратегію і веселощі. Дуже хочеться спробувати свої сили як в онлайні, так і в живих турнірах, щоб зіграти зі своїми шанувальниками. Хоч я і живу футболом, покер завжди був моєю грою".

До слова, чотири роки тому Роналду знявся в рекламному ролику покер-руму разом з відомим актором Аароном Полом, який зіграв Джессі Пінкмана в популярному серіалі "Пуститися берега". Знаменитості вирішили провести хедз-ап турнір, щоб визначити чемпіона у своїй дуелі.

Кріштіану взяв у тренери популярну покеристку Ванессу Селбст, а Пол вибрав собі хокеїстку на траві Фатіму Морейро де Мело, яка свого часу грала в покер проти Андрія Шевченка. Чим же закінчилася дуель селебрітіс? Пропонуємо дізнатися на відео! До слова, на ньому доступні російські субтитри.