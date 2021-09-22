Роль "хранителя карт" в покері: як дилер вкрав у журналістки пари тузів (відео)

Дружина французького тренера Раймона Доменека свого часу сильно поплатилася за те, що не вгледіла за своїми картами

"Хранитель карт" міг врятувати Естель Деніс від дій дилера

Збираючись на гру в покер, учасники часто беруть стандартний набір речей. Це та ж вода, затемнені окуляри або навушники. Однак є одна деталь, яка полегшить вам гру.

Мова про "Хранителя карт". Саме так гравці називають звичайну залізну монету, яку кладуть зверху на свої дві карти після роздачі. Це може бути й інший виріб – статуетка або чохол, наприклад.

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Чому вона важлива? Даний захист не дозволить вашим картами перевернутися, що цілком можливо при вентиляції приміщення, липких руках або необережних діях оточуючих.

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Крім того, нерідко покерні дилери помилково забирають їх у відбій, хоча ви не робили "фолд". Один з таких випадків стався у свій час на найпрестижнішій покерній серії у світі WSOP.

У 2009 році взяти участь в турнірі вирішила відома французька журналістка Естель Деніс. Дівчина спеціалізується не тільки на покері, але і на футболі, адже є дружиною екснаставника футбольної збірної Франції Раймона Доменека.

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Естель йшла в призах і отримала на руки довгоочікувану пару тузів. З нею вона збиралася піти в олл-ін, однак дилер не зорієнтувався і забрав її карти у відбій.

Лише через кілька секунд Естель побачила те, що трапилося і подала апеляцію на дії обслуговуючого персоналу. Що цікаво, адміністратори казино не повернули їй карти, адже вони вже були змішані з іншими.

Денис лише повідомили, що вона не спростувала свій "фолд", тому її роздачу порахували як скинуту. Втім, їй навряд чи варто сильно шкодувати, адже вона зуміла підняти 36,6 тисячі доларів всього лише за 203 місце.