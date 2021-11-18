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Ріелтор із Техасу та фанатка баскетболу: як виглядає чарівна дружина Дага Полка (фото)

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
18 листопада, 21:20
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Кейтлін вже давно зустрічається з популярним покеристом, проте узаконити стосунки пара вирішила лише цього тижня.
Чарівна Кейтлін завоювала серце Дага Полка
Чарівна Кейтлін завоювала серце Дага Полка / Фото: Instagram Кейтлін Полк

Нещодавно відомий покерист Даг Полк зіграв весілля. Американець зникав зі стрічки новин на якийсь час. Виявилось, що хлопець просто готувався до відзначення на Гаваях.

Обранкою хайролера стала дівчина на ім'я Кейтлін. Відомо, що парочка зустрічається вже багато років, проте свої стосунки наречені не афішували.

Проте Кейт активно веде сторінку в Instagram, на яку підписано всього 2 тисячі фоловерів. Перша фотографія з Полком у дівчини з'явилася ще 2015 року.

Загалом красуня часто виставляє спільні знімки зі своєю другою половинкою, тоді як сам Даг переважно наповнює свій Instagram покерною темою.

Кейтлін працює агентом з нерухомості в столиці Техасу, місті Остін. До речі, саме весілля змусило Дага змінити місце проживання та залишити такий улюблений Лас-Вегас. Здається, проблем із вибором житла у пари не було.

Крім того, парочка дуже любить подорожувати світом. Ось Кейтлін насолоджується крутими краєвидами італійського Позітано.

А тут красуня позує на фоні відомого фонтану Ді Треві у Римі.

Ну і якщо ти в Європі, як не відвідати романтичний Париж чи дощовий Лондон?

А ось до шотландського Едінбургу доїжджають не всі американці. Але це не про новостворену родину Полк!

Люблять Даг та Кейт відвідувати спортивні заходи. Так, парочка неодноразово була помічена на поєдинках баскетбольного клубу Голден Стейт Ворріорс із Сан-Франциско.

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