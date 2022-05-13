Реєстрація на Світову серію покеру відкрита. Правила участі у WSOP

Найбільша покерна серія чекає на любителів гри з 31 травня в Лас-Вегасі. Зареєструватися на івенти можна онлайн

WSOP 2022 пройде з 31 травня до 21 липня

Незабаром розпочнеться нова Світова серія покеру. Минула WSOP добігла кінця лише в листопаді 2021 року, а вже 31 травня організатори розпочнуть нові турніри найпрестижнішої серії.

Тим часом WSOP вже відкрила реєстрацію на турніри. Раніше організатори вимагали заявлятися на івенти прямо на місці, що утворювало чималі черги у автоматів. Тепер це можна зробити онлайн.

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Для цього потрібно зареєструватися на сайті WSOP та відзначити івенти, на які хоче заявитись, після чого проплатити бай-ін. Цього року організатори пропонують 89 турніром із розміром внеску від 400 до 250 тисяч доларів.

Для іноземних гравців також потрібен сертифікат про вакцинацію від ковіду або ПЛР-тест, зроблений за добу до прильоту в США. При цьому носіння масок необов'язкове, на відміну від минулого року, коли учасники могли показати своє обличчя лише сидячи за столом покеру.

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Зазначимо, що цього року WSOP змінила локацію. Раніше понад 15 років турніри проходили в казино Rio, а тепер усі івенти приймуть інші готелі Лас-Вегаса – Bally's та Paris.