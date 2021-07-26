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Дитина у світі покеру: Даніель Негреану святкує свій 47-й день народження (фото)

Анатолій Дерека Анатолій Дерека
26 липня, 16:10
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Покерист встиг чимало пошуміти за овальним столом і завоювати величезний натовп шанувальників
Даніель Неграну серйозно налаштований на Світову серію покеру
Даніель Неграну серйозно налаштований на Світову серію покеру / Фото: Pokernews

Сьогодні 47 років виповнюється одному з найкращих покеристів в історії Даніелю Негреану. Канадський гравець не тільки виграв безліч трофеїв, а й зібрав велику аудиторію підписників в Instagram.

Даніель має румунське коріння, оскільки його батьки емігрували в Торонто за кілька років до народження сина. Сам же Негреану себе вважає канадцем, а також має паспорт США. Грати в покер DNegs навчився в 15 років, а з настанням повноліття переїхав до Лас-Вегасу.

У 1997 році хлопець зумів вперше потрапити в призи на професійних турнірах, а рік по тому йому підкорився перший браслет WSOP. На той момент саме він був наймолодшим його володарем в історії. Саме тому за ним досі закріпилося прізвисько KidPoker ("покерна дитина").

Всього ж на рахунку Негреану шість таких браслетів і за цим показником він значно поступається лідеру Філу Хельмуту, у якого їх 15. Даніель також регулярно з'являється в різних телешоу, а ще й підробляє коментатором і ведучим покерних подій.

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З 2007 року він почав активно заробляти на співпрацю з найвідомішими покер-румами, стаючи їх амбасадором. Більш того, у 2005 році Негреану відкрив свій власний покер-рум, проте змушений був його закрити після першого підписаного контракту.

У 2014 році Даніель Негреану заслужено увійшов у знаменитий Зал Слави Покеру. Справа зовсім не в тому, що його пізно порахували легендою гри. Просто в Зал Слави запрошуються гравці, яким 40 і більше років.

Що стосується його особистого життя, то у 2019 році Негреану одружився з покерною телеведучою Амандою Лезерман, з якої недавно зіграв "паперове" весілля.

Канадець є шанувальником комп'ютерних ігор і хокею. Його улюбленою командою, звичайно ж, є Toronto Maple Leafs, хоча у 2016 році він взяв активну участь у заснуванні Vegas Golden Knights.

У 2015 році про Даніеля був знятий біографічний фільм "KidPoker". У зйомках взяв участь не тільки сам герой, але і безліч інших легенд покеру, таких як Дойл Брансон, Антоніо Есфандіарі, Філ Хельмут, Джейсон Мерсьє, Філ Айві та інші.

Трейлер фільму KidPoker:

Не так давно Негреану став чемпіоном PokerGo Cup, перервавши незвичний для себе шестирічний період без трофеїв. Немає сумнівів, що тепер канадець серйозно налаштований стати найбагатшим покеристом в історії, наздогнавши Бріна Кенні, який заробив трохи більше 56 мільйонів доларів.

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158
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122
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1
Брін Кенні Брін Кенні
56.4
2
Джастін Бономо Джастін Бономо
53.2
3
Даніель Негреану Даніель Негреану
43.2
4
Ерік Сайдел Ерік Сайдел
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