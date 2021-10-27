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Розкусив невдалий блеф росіянина! Відомий гросмейстер виграв 286 тисяч у покер (відео)

Анатолій Дерека Анатолій Дерека редактор розділу Гра
27 жовтня, 20:45
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Естонський шахіст Оттомар Ладва став переможцем великого онлайн-івенту, в якому круто здолав у хедз-апі Артурі Мартіросяна
Оттомар Ладва сильний не тільки за шахівницею, а й за овальним столом
Оттомар Ладва сильний не тільки за шахівницею, а й за овальним столом / Фото: Cardmates

Незважаючи на те, що у Лас-Вегасі проходить Світова серія покеру, гравці продовжують брати участь і в онлайн-івентах. Так, в одному з румів пройшов великий турнір Super MILLION$.

Участь у ньому взяли 132 гравці, серед яких був і відомий естонець Оттомар Ладва. Хлопець відомий тим, що є чотириразовим чемпіоном своєї країни з шахів і в ранньому віці отримав звання гросмейстера.

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Бай-ін події склав 10,3 тисячі доларів, проте для Ладви вже не в новинку брати участь у такому івенті. Раніше він уже вигравав великий турнір в онлайні, а вчора знову дістався перемоги.

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У хедз-апі естонець бився з одним із найкращих російських покеристів Артуром Мартіросяном. Битва вийшла напруженою, проте все вирішив невдалий блеф від mararthur1.

За рівних стеків Артур підвищував ставки з різномасним 93. Втім, у Оттомара на руках були А5 і він зумів зловити дві пари. На флопі прилетів туз, а на терні – п'ятірка.

Перемога дозволила Ладві підняти майже 300 тисяч. Зазначимо, що естонець грає в покер з 2018 року і вже дістався до вершини Європейського туру покеру (ЕРТ), вигравши у 2019 році майже 250 тисяч доларів.

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Результати фінального столу Super MILLION$:

  1. Оттомар Ладва – 286,8 тис. доларів
  2. Артур Мартіросян – 224 тис. доларів
  3. ChiNana – 175 тис. доларів
  4. Бен Толлерене – 136,6 тис. доларів
  5. Біао Дінь – 106,7 тис. доларів
  6. Свен Йоакім Андерссон – 83,3 тис. доларів
  7. Томас Мюлекер – 65 тис. доларів
  8. Костянтин Маслак – 50,8 тис. доларів
  9. Айзек Хекстон – 39,7 тис. доларів

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