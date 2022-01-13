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Працював у McDonald's та грав у покер. Як засновник найбільшої криптобіржі вдало пішов до олл-ін

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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13 січня, 17:15
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Гендиректор Binance Чанпен Чжао розповів, як гра в покер змінила його життя та дозволила стати мультимільярдером
Чанпен Чжао - засновник криптобіржі Binance
Чанпен Чжао - засновник криптобіржі Binance / Фото: Coin News

Днями Bloomberg оцінив стан генерального директора найбільшої криптобіржі Binance Чанпен Чжао . За їхніми даними, китайський бізнесмен має 96 мільярдів доларів.

Це робить його не тільки найбагатшим китайцем, а й 11 найзаможнішою людиною у світі. Як зізнався сам Чанпен, найважливішу роль його становленні відіграв покер.

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Чанпен Чжао владеет 96 миллиардами долларов

Чжао народився у небагатій китайській сім'ї та у 12 років емігрував до Канади. Закінчивши факультет інформатики в Університеті Макгілла (Монреаль), він почав підробляти в McDonald's.

У 2013 році Чанпен зустрівся за дружньою грою покеру разом з майбутнім генеральним директором BTC China Боббі Лі та місцевим інвестором Роном Цао. Під час гри трійка дійшла рішення інвестувати по 10% своїх активів у біткоїн.

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При цьому Чжао не зупинився на цьому і продав квартиру, інвестувавши всі свої кошти у "биток". А вже за чотири роки заснував Binance. Зараз компанія є найбільшою криптобіржею у світі з можливістю торгувати 350 криптовалютами. За 2021 рік Binance отримала близько 20 мільярдів доларів прибутку.

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