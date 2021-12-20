Провал у стилі Хемілтона: Брін Кенні облажався у спробі повернутися на вершину топ-рейтингу

Американський покерист майже повернув собі звання найуспішнішого гравця в історії, однак йому не вистачило зовсім небагато

Брін Кенні - один із найкращих покеристів в історії / Фото: Pokeroff

Нещодавно у світі покеру сталася крута подія. У рейтингу найуспішніших покеристів в історії відбулася зміна лідера Джастін Бономо обігнав Бріна Кенні за сумою призових за кар'єру.

Різниця між хайроллерами встановилася у розмірі 260 тисяч доларів, які Кенні мав намір відіграти до кінця року. Однією з таких можливостей був Main Event Світового туру покеру в казино Bellagio (Лас-Вегас).

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Подія зібрала 716 гравців, які заплатили по 10 тисяч доларів бай-іну. Серед 90 гравців, які потрапили у призи, були і Кенні з Бономо. Щоправда, Джастін швидко залишив змагання на 74 місці та додав у свою скарбничку лише 19,3 тисячі.

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А ось у Бріна був один із найвищих стеків і для того, щоб випередити Бономо, йому потрібно було займати місце не нижче п'ятого. Але на нещастя Кенні, він виявився сьомим, залишивши івент за крок від фінального столу.

Його призових (201,4К) вистачило лише щоб скоротити відрив від Бономо до 86 тисяч. Можливо, Брін ще намагатиметься відіграти якийсь івент цього року, щоб зустріти Новий Рік лідером.

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Ця ситуація нагадала поразка Льюїса Хемілтона у боротьбі за чемпіонство Формули-1 2021 року. Британець поступився короною Максу Ферстаппену на останньому колі Гран-Прі Абу-Дабі.

Переможцем Main Event став Тейлор Блек із Туксона. Хлопець зміг у хедз-апі здолати досвідченого Віка Шегаля та здобути головний приз турніру – 1,24 мільйона доларів.