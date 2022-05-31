Програма трансляцій турнірів WSOP 2022. Які події будуть показані у прямому ефірі

За фінальними столами найбільших івентів Світової покерної серії можна буде спостерігати в інтернеті

WSOP 2022 пройде з 31 травня до 21 липня

Вже сьогодні вночі у Лас-Вегасі розпочнеться Світова серія покеру. Організатори підготували для гравців 89 супертурнірів, у яких буде розіграно золоті браслети.

Офіційним транслятором WSOP знову став стрімінговий сервіс PokerGo. Компанія покаже у прямому ефірі фінальні столи 20-ти подій, а також усі ігрові дні Main Event.

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Сьогодні ж став відомим розклад турнірів, які можна буде побачити онлайн. Серед них є як найдешевша подія за 400 доларів, так і івенти для хайролерів від 100 тисяч бай-іну.

№ НАЗВА ДАТА ФІНАЛКИ БАЙ-ІН 2 High Roller Bounty NLH 2 червня 100 000 USD 3 Freezeout NLH 3 червня 2 500 USD 6 Heads Up NLH Championship 4 червня 25 000 USD 8 High Roller NLH 8-Handed 6 червня 25 000 USD 12 High Roller NLH 8-Handed 8 червня 50 000 USD 15 Omaha Hi-Lo 8 or Better Championship 10 червня 10 000 USD 19 High Roller PLO 8-Handed 12 червня 25 000 USD 26 Limit Hold'em Championship 14 червня 10 000 USD 28 HIGH ROLLER PLO 15 червня 50 000 USD 31 Limit 2-7 Lowball Triple Draw Championship 16 червня 10 000 USD 35 Mixed Big Bet Event 18 червня 2 500 USD 38 No-Limit 2-7 Lowball Draw Championship 19 червня 10 000 USD 40 Seven Card Stud Hi-Lo 8 or Better Championship 20 червня 10 000 USD 42 High Roller NLH 21 червня 100 000 USD 44 H.O.R.S.E. Championship 23 червня 10 000 USD 50 Super High Roller NLH 25 червня 250 000 USD 51 COLOSSUS NLH 27 червня 400 USD 55 TAG TEAM NLH 28 червня 1 000 USD 56 Poker Players Championship 6-Handed 30 червня 50 000 USD 70 MAIN EVENT NLH World Championship 6-16 липня 10 000 USD 89 Tournament of Champions 20 липня 0 USD

Місячна підписка на PokerGo коштуватиме глядачам 15 доларів. Також можна оформити передоплату на рік уперед за 119 доларів, що дозволить трохи заощадити (10 доларів на місяць).