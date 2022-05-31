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Програма трансляцій турнірів WSOP 2022. Які події будуть показані у прямому ефірі

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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31 травня, 19:51
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За фінальними столами найбільших івентів Світової покерної серії можна буде спостерігати в інтернеті
WSOP 2022 пройде з 31 травня до 21 липня
WSOP 2022 пройде з 31 травня до 21 липня

Вже сьогодні вночі у Лас-Вегасі розпочнеться Світова серія покеру. Організатори підготували для гравців 89 супертурнірів, у яких буде розіграно золоті браслети.

Офіційним транслятором WSOP знову став стрімінговий сервіс PokerGo. Компанія покаже у прямому ефірі фінальні столи 20-ти подій, а також усі ігрові дні Main Event.

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Сьогодні ж став відомим розклад турнірів, які можна буде побачити онлайн. Серед них є як найдешевша подія за 400 доларів, так і івенти для хайролерів від 100 тисяч бай-іну.

НАЗВА ДАТА ФІНАЛКИ БАЙ-ІН
2High Roller Bounty NLH 2 червня100 000 USD
3Freezeout NLH 3 червня2 500 USD
6Heads Up NLH Championship 4 червня25 000 USD
8High Roller NLH 8-Handed 6 червня25 000 USD
12High Roller NLH 8-Handed 8 червня50 000 USD
15Omaha Hi-Lo 8 or Better Championship 10 червня10 000 USD
19High Roller PLO 8-Handed 12 червня25 000 USD
26Limit Hold'em Championship 14 червня10 000 USD
28HIGH ROLLER PLO 15 червня50 000 USD
31Limit 2-7 Lowball Triple Draw Championship 16 червня10 000 USD
35Mixed Big Bet Event 18 червня2 500 USD
38No-Limit 2-7 Lowball Draw Championship 19 червня10 000 USD
40Seven Card Stud Hi-Lo 8 or Better Championship 20 червня10 000 USD
42High Roller NLH 21 червня100 000 USD
44H.O.R.S.E. Championship 23 червня10 000 USD
50Super High Roller NLH 25 червня250 000 USD
51COLOSSUS NLH 27 червня400 USD
55TAG TEAM NLH 28 червня1 000 USD
56Poker Players Championship 6-Handed 30 червня50 000 USD
70MAIN EVENT NLH World Championship 6-16 липня10 000 USD
89Tournament of Champions 20 липня0 USD

Місячна підписка на PokerGo коштуватиме глядачам 15 доларів. Також можна оформити передоплату на рік уперед за 119 доларів, що дозволить трохи заощадити (10 доларів на місяць).

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Рекордсмени по браслетах WSOP
1
Філ Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонні Чен
10
4
Філ Айві
10
5
Джонні Мосс
9
6
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1
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57.2
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Брін Кенні Брін Кенні
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3
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45.1
4
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