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Продавав машини, а тепер придбає будинок: чех став переможцем головного покерного турніру Європи

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
9 грудня, 12:15
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Йозеф Гулас зумів стати тріумфатором Main Event на WSOP Europe, здолавши в драматичній дуелі Йохана Жільбера
Йозеф Гулас виграв Main Event WSOP Europe
Йозеф Гулас виграв Main Event WSOP Europe / Фото: WSOP

Наприкінці листопада у чеському Розвадові стартувала Світова серія покеру Європи, яка складається із 15 турнірів. Вони організатори розігрують золоті браслети, а проведенню серії не заважає навіть локдаун у Чехії.

Вночі завершився Main Event серії. На Головну подію Світової серії покеру Європи зареєструвалося 688 людина – рекорд в історії ME WSOPE. Не завадив напливу гравців і великий бай-ін 10 350 доларів.

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З українців найвище розташувався Олександр Довженко, який посів 22 місце. Переможцем івенту став регуляр із Чехії Йозеф Гулас, що у житті продає машини.

Йозеф Гулас-младший

До цієї події 24-річний хлопець заробив в офлайн-турнірах понад 800 тисяч доларів. З них більшість (близько 570К) припали якраз на івенти в рідному Розвадов. Сьогодні ж Гулас підняв ще 1,2 мільйона євро за перемогу на Main Event.

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Гулас був чіплідером перед стартом фіналу, але в одній із роздач віддав Йоханові Жільбер половину стека. Саме проти француза Йозеф і зіграв у хедз-апі, розпочавши його із трикратним відставанням.

Втім, в одній із роздач Гулас вдало пішов у олл-ін з AK, у Жільбера були одномісні KQ. Після цього перемога була фактично в кишені чеха.

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У фінальній роздачі Гулас з А8 виманив в олл-ін суперника, який мав пару двійок. Доля довго тримала Йозефа у напрузі, доки на рівері не прилетіла довгоочікувана карта.

"Це неймовірне почуття. Я щиро вдячний і щасливий. Це був ідеальний турнір з дуже гарною структурою у найкращому казино в Європі. Куди витрачу гроші? Збудую будинок, відкладу частину і, можливо, зміню кар'єру".

Результати фінального столу WSOP Europe NLH Main Event:

  1. Йозеф Гулас – 1,27 млн євро
  2. Йохан Гільберт – 789 тис. євро
  3. Александр Ткачов – 558,5 тис. євро
  4. Афанасіос Кідс – 401,3 тис. євро
  5. Станіслав Колєно – 292,9 тис. євро
  6. Олександр Трайковскі – 217,9 тис. євро
  7. Томас Дені – 163,4 тис. євро

покерWSOPWSOP Europe
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Дойл Брансон
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3
Джонні Чен
10
4
Філ Айві
10
5
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9
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Даніель Негреану Даніель Негреану
45.1
4
Ерік Сайдел Ерік Сайдел
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Девід Пітерс Девід Пітерс
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