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Продавав автомобілі та вперше приїхав на WSOP. Гравець-сенсація залишив двох українців без браслету

Анатолій Дерека Анатолій Дерека редактор розділу Гра
26 жовтня, 19:05
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Американець Чад Нортон залишив позаду себе понад дві тисячі покеристів, тріумфувавши на дебютному івенті WSOP
Чад Нортон виграв турнір на WSOP
Чад Нортон виграв турнір на WSOP / Фото: WSOP

У Лас-Вегасі продовжується Світова серія покеру. З 30 вересня по 17 листопада найкращі гравці розігрують 88 золотих браслетів.

Сьогодні вночі добіг кінця 46-й турнір NLH Deepstack. Участь у ньому взяли аж 2053 особи, що було викликано низьким бай-іном – 800 доларів.

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У призи потрапило 308 гравців, серед яких знайшлося місце для двох українців. Валентин Шабельник фінішував 211-м, заробивши 1400 доларів.

А от Глібу Ковтунову вдалося дістатися до 34-ої позиції, яка дозволила підняти 5,4 тисячі. Переможцем же став покерист- початківець Чад Нортон.

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Для американця це був перший турнір WSOP у кар'єрі і він одразу виявився для нього тріумфальним. Раніше Чад працював продавцем автомобілів у Каліфорнії.

Це не реально. Турнір був дуже швидким, було весело. Щиро кажучи, я грав лише в одному турнірі WPT, а це мій перший на WSOP. Я граю в основному онлайн, де зловив даунстрик. Тому перемога в першому для себе турнірі WSOP – це чудово.

Результати фінального столу WSOP #46 NLH Deepstack:

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  1. Чад Нортон – 214,8 тис. доларів
  2. Стів Лемма – 132,8 тис. доларів
  3. Андрес Йєкельн – 98,2 тис. доларів
  4. Нарімаан Ахмаді – 73,3 тис. доларів
  5. Іван Узунов – 55,2 тис. доларів
  6. Кевін Ванг – 42 тис. доларів
  7. Жордін Міллер – 32,2 тис. доларів
  8. Вільям Бле – 24,9 тис. доларів
  9. Джошуа Херман – 19,5 тис. доларів

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Рекордсмени по браслетах WSOP
1
Філ Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонні Чен
10
4
Філ Айві
10
5
Джонні Мосс
9
6
Ерік Сайдел
9
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Найуспішніші гравці в покер. Призові за кар'єру, $ млн:
1
Брін Кенні Брін Кенні
56.4
2
Джастін Бономо Джастін Бономо
55.8
3
Даніель Негреану Даніель Негреану
43.8
4
Ерік Сайдел Ерік Сайдел
38.8
5
Девід Пітерс Девід Пітерс
38.2
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