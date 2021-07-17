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Прикрила лише соски: апетитна красуня майже оголила груди для Instagram (фото)

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
17 липня, 18:45
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Фінська модель та покеристка Сара Шафак викликала бурю серед підписників на своїй сторінці в Instagram, опублікувавши фото у відвертому купальнику
Сара Шафак - найгарячіша дівчина Фінляндії
Сара Шафак - найгарячіша дівчина Фінляндії / Фото: Instagram Сари Шафак

Фінська красуня Сара Шафак вважається однією з найгарячіших покеристок у світі. Дівчина майже не грала на великих турнірах, однак своєю зовнішністю приваблює шанувальників.

Сара активно веде Instagram, де недавно виклала апетитні знімки в червоному міні-платтячку. Тепер же красуня порадувала своїх підписників ще більше. Шафак опублікувала знімок з водної місцевості, де вона займається серфінгом на дошці. Втім, головною фішкою фотографії стало зовсім не місце, а відвертий купальник Сари. Здається, він призначений лише для прикриття сосків. Всього за годину пост зібрав не тільки море приємних коментарів, але і майже 5 тисяч лайків!

Відзначимо, що дівчина є уродженкою столиці Фінляндії Гельсінкі, хоча її батько родом з Марокко. У 2012 році Сара стала переможницею національного конкурсу "Міс Фінляндія" і навіть представляла свою країну на конкурсі "Міс Всесвіт". А два роки по тому фінський журнал назвав Шафак найсексуальнішою жінкою Фінляндії.

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