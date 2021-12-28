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Свято наближається! Покерна няшка вразила своїм виглядом на восьмому місяці вагітності (фото)

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
28 грудня, 14:05
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Саша Ліу разом із чоловіком очікують масове поповнення у сім'ї. Дівчина похвалилася своїми фото на пізніх термінах
Саша Ліу з чоловіком чекають на двійню
Саша Ліу з чоловіком чекають на двійню / Фото: Instagram Саші Ліу

Красуня Саша Ліу є однією з топ-гравців в Омаху серед представниць прекрасної статі. Дівчина народилася у Тайвані, проте у дитинстві переїхала до Європи.

Крім того, Саша отримала американське громадянство, хоч для проживання обрала Німеччину. У вересні Ліу побралася зі своїм хлопцем, а весілля зіграли у Празі

Буквально через кілька тижнів після весілля Ліу повідала на своїй сторінці в Instagram про те, що вони з чоловіком чекають на поповнення, причому відразу двійнят. Отак красуня виглядала на третьому місяці вагітності.

А днями Саша показала нові знімки своєї вагітності. Дівчина вже на восьмому місяці і її животик вже досяг вражаючих розмірів. Покеристка також уточнила, що чекає на двох хлопчиків.

Відмітимо, що за всю кар'єру красуня заробила трохи більше 300 тисяч доларів у живих турнірах. На рахунку Сашка 11 тріумфів у великих івентах, серед яких події по Омаху на Asian Poker Tour та The Wynn Classic у Лас-Вегасі.

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Найбільші призові у кар'єрі Ліу підняла на Головній події WSOP 2019, посівши аж 324 місце. За це дівчина отримала 38,2 тис. доларів.

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