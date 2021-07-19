Змінити мову на: RU
Перейти до новин logo
Перейти до новин
Головна Новини Україна Влада Гроші Спорт Life Київ Гра Лайфхакер Техно
poker
СЬОГОДНІ Гра Новини покеру

Популярна російська блогерка почала грати в покер – виходить поки погано (фото, відео)

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
19 липня, 16:25
Копіювати лінк
Стрімерка Карина має більше мільйона підписників в Instagram, а її гра в покер змушує дивуватися
/ Фото: Instagram Стрімерші Карини

Багато гравців в покер люблять проводити стрім під час своїх ігор. Так, один з найвідоміших блогерів голландець Лекс Вельдхус недавно звинуватив суперника у підглядання стрімів заради перемоги.

Також і знаменитості з інших сфер життя не упускають можливість перекинутися картами на камеру. Приєднатися до покерної тусовки вирішила і популярна російська стрімерка Карина Козирєва. Дівчина веде відеоблог на різноманітну тематику, а на своїй сторінці в Instagram зібрала вже понад мільйон підписників.

Крім того, Карина стрімить свої летсплеі на Twitch, де у неї вже понад 700 тисяч фоловерів. З покером же у неї поки все складно. Росіянка зіграла в трьох онлайн-турнірах, де жодного разу не потрапила в призи. Більш того, реакція самої Карини на різні події за столом викликає подив.

Дівчина може почати проявляти надемоції на рівному місці без приводу, тоді як в разі отримання вдалих карт або вильоту зі столу сприймає невдачу з "покерфейсом". Крім того, на відміну від більшості стрімерів Карина взагалі не показує свої карти глядачам.

Проте, активність на її сторінці в Instagram не згасає. Все тому, що дівчина до посту на будь-яку тематику прикріплює свою апетитну фотографію, яка не завжди вкладається в контекст написаного. Втім, очі підписників це все одно тішить!

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News
Покер
WSOP
Більше новин
покерWAGs
ДІВЧАТА ПОКЕРУ
психологія азарту
Більше статей
Основи покеру
Більше знань
Покер - це твій спорт
Рейтинг
Найпопулярніші покеристи в Instagram
1
Даніель Негреану Даніель Негреану
318
2
Філ Айві Філ Айві
158
3
Лів Боері Лів Боері
122
4
Марsя Хо Марsя Хо
110
5
Філ Хельмут Філ Хельмут
98
Дивитись весь рейтинг
Світова серія покеру 2021

WSOP
Online

Усі власники браслетів
Опитування
Цитата дня

Чоловіки таємно вважають, що вони краще за всіх роблять три речі: водять машину, займаються сексом і грають в покер

Алекс vezec8
Правила життя покериста
Рейтинг
Найуспішніші гравці в покер. Призові за кар'єру, $ млн:
1
Брін Кенні Брін Кенні
56.4
2
Джастін Бономо Джастін Бономо
53.2
3
Даніель Негреану Даніель Негреану
43.2
4
Ерік Сайдел Ерік Сайдел
37.8
5
Ден Сміт Ден Сміт
37.0
Дивитись весь рейтинг
Опитування

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти