Змінити мову на: RU Перейти до новин logo
poker
СЬОГОДНІ Гра Новини покеру

Поповнення чоловічої команди: у відомої покерної пари народився третій син (фото)

Анатолій Дерека Анатолій Дерека
7 липня, 19:20
Копіювати лінк
Гравці в покер Джейсон і Наташа Мерсьє дочекалися чергового поповнення в родині – у пари народилася третя дитина
Джейсон та Наташа Мерсьє вже є багатодітними батьками
Джейсон та Наташа Мерсьє вже є багатодітними батьками / Фото: Instagram Наташі Мерсьє

Відомі покеристи Джейсон та Наташа Мерсьє оголосили про поповнення в родині. На своїй сторінці в Instagram чоловік опублікував спільну фото з новонародженим сином.

Хлопчику дали ім'я Майло Джон, його вага при народженні склав 3760 грамів. Хлопець став третім хлопчиком в сім'ї. Відзначимо, що ще в грудні Наташа повідомила про вагітність, заявивши, що вони приєдналися до клубу тих, хто зачав дитину на карантині.

Пара одружилася у 2016 році після того, як Джейсон зробив своїй майбутній дружині пропозицію на Світовій серії покеру. Сам хлопець є володарем п'яти золотих браслетів WSOP, тоді як Наташа вигравала Women's Event PCA e 2016 році та WSOP Circuit у 2010 році.

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News
Покер
покерWAGs
ДІВЧАТА ПОКЕРУ
покердлячайників
Більше знань
Покер - це твій спорт
Світова серія покеру 2021

WSOP
Online

Усі власники браслетів
WSOP
Більше новин
Рейтинг
Найуспішніші гравці в покер. Призові за кар'єру:
1
Брін Кенні Брін Кенні
$56.4 млн
2
Джастін Бономо Джастін Бономо
$53.2 млн
3
Даніель Негреану Даніель Негреану
$42.1 млн
4
Ерік Сайдел Ерік Сайдел
$37.7 млн
5
Ден Сміт Ден Сміт
$37 млн
Дивитись весь рейтинг
Тенісист
PokerMatch

Патрік
Антоніус

Персона
Опитування

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти