Поповнення чоловічої команди: у відомої покерної пари народився третій син (фото)

Гравці в покер Джейсон і Наташа Мерсьє дочекалися чергового поповнення в родині – у пари народилася третя дитина

Джейсон та Наташа Мерсьє вже є багатодітними батьками / Фото: Instagram Наташі Мерсьє

Відомі покеристи Джейсон та Наташа Мерсьє оголосили про поповнення в родині. На своїй сторінці в Instagram чоловік опублікував спільну фото з новонародженим сином.

Хлопчику дали ім'я Майло Джон, його вага при народженні склав 3760 грамів. Хлопець став третім хлопчиком в сім'ї. Відзначимо, що ще в грудні Наташа повідомила про вагітність, заявивши, що вони приєдналися до клубу тих, хто зачав дитину на карантині.

Пара одружилася у 2016 році після того, як Джейсон зробив своїй майбутній дружині пропозицію на Світовій серії покеру. Сам хлопець є володарем п'яти золотих браслетів WSOP, тоді як Наташа вигравала Women's Event PCA e 2016 році та WSOP Circuit у 2010 році.