Знадобилося понад ста спроб: визначився переможець Головної події на WSOP Online 2021

Уродженець Омахи Ден Сінделар безліч разів потрапляв в ITM на Світовій серії покеру, проте браслет здобув лише вчора

Ден Сінделар - чемпіон Grand Finale WSOP Online 2021 / Фото: cardplayer.com

Вчора завершилася Світова серія покеру онлайн, яка проходила на сайті WSOP з 1 липня і 1 серпня. Організатори розіграли 33 золотих браслети.

У неділю ж визначився переможець в Головній подію серії Grand Finale. Ним став американець Ден Сінделар, уродженець містечка з символічною для покера назвою Омаха, штат Небраска.

Останній івент зібрав 1355 гравців, а з урахуванням ребаїв в турнір було зроблено понад дві тисячі входів. Головна причина цього – не тільки статус події, а й досить невисокий бай-ін (500 доларів).

Вся подія зайняла аж 12 годин, тоді як фіналка тривала досить швидко. У вирішальному відрізку фаворитом бачився Стенлі Лі, який вибив кількох опонентів і вступив у хедз-ап з триразовою перевагою над Сінделаром.

Правда, кілька вдалих роздач допомогли Дену перевернути ситуацію і вже самому наростити перевагу над опонентом до десятикратної. У вирішальній роздачі все вирішив кікер, адже ані Сінделару з AJ, ані Лі з КQ так і не прилетіла комбінація.

Відзначимо, що для уродженця Омахи це перший браслет WSOP в кар'єрі. Правда, американець вже більше 100 разів фінішував у призах на Світовій серії покеру. Всього за кар'єру Сінделар підняв понад два мільйони доларів.

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Що цікаво, у призовій зоні Grand Finale виявилося не так багато відомих імен. Наприклад, Майк Матусов виграв всього 900 доларів за 271 місце, а Джефф Медсен – 1К за 194-те.

Результати фінального столу WSOP Online Event #33: