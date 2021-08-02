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Знадобилося понад ста спроб: визначився переможець Головної події на WSOP Online 2021

Анатолій Дерека Анатолій Дерека
2 серпня, 16:35
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Уродженець Омахи Ден Сінделар безліч разів потрапляв в ITM на Світовій серії покеру, проте браслет здобув лише вчора
Ден Сінделар - чемпіон Grand Finale WSOP Online 2021
Ден Сінделар - чемпіон Grand Finale WSOP Online 2021 / Фото: cardplayer.com

Вчора завершилася Світова серія покеру онлайн, яка проходила на сайті WSOP з 1 липня і 1 серпня. Організатори розіграли 33 золотих браслети.

У неділю ж визначився переможець в Головній подію серії Grand Finale. Ним став американець Ден Сінделар, уродженець містечка з символічною для покера назвою Омаха, штат Небраска.

Останній івент зібрав 1355 гравців, а з урахуванням ребаїв в турнір було зроблено понад дві тисячі входів. Головна причина цього – не тільки статус події, а й досить невисокий бай-ін (500 доларів).

Вся подія зайняла аж 12 годин, тоді як фіналка тривала досить швидко. У вирішальному відрізку фаворитом бачився Стенлі Лі, який вибив кількох опонентів і вступив у хедз-ап з триразовою перевагою над Сінделаром.

Правда, кілька вдалих роздач допомогли Дену перевернути ситуацію і вже самому наростити перевагу над опонентом до десятикратної. У вирішальній роздачі все вирішив кікер, адже ані Сінделару з AJ, ані Лі з КQ так і не прилетіла комбінація.

Відзначимо, що для уродженця Омахи це перший браслет WSOP в кар'єрі. Правда, американець вже більше 100 разів фінішував у призах на Світовій серії покеру. Всього за кар'єру Сінделар підняв понад два мільйони доларів.

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Що цікаво, у призовій зоні Grand Finale виявилося не так багато відомих імен. Наприклад, Майк Матусов виграв всього 900 доларів за 271 місце, а Джефф Медсен – 1К за 194-те.

Результати фінального столу WSOP Online Event #33:

  1. Ден Сінделар – 159,1 тис. доларів
  2. Стенлі Лі – 98,4 тис. доларів
  3. Фред Лі – 71,5 тис. доларів
  4. Гай Данлоп – 52,4 тис. доларів
  5. Дрю Гонсалес – 38,8 тис. доларів
  6. chuckybrown9 – 29 тис. доларів
  7. Конрад Сімпсон – 21,9 тис. доларів
  8. Анна Антімоні – 16,7 тис. доларів
  9. Ден Гальєгос – 12,9 тис. доларів

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