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Залишив Лас-Вегас із трьома мільйонами! Став відомий переможець найдорожчого турніру WSOP

Анатолій Дерека Анатолій Дерека редактор розділу Гра
21 листопада, 11:50
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Адріан Матеос не пошкодував 250 тисяч доларів на турнір хайроллерів та зумів оформити найбільші призові у кар'єрі
Адріан Матеос виграв 3,2 мільйона доларів у Лас-Вегасі
Адріан Матеос виграв 3,2 мільйона доларів у Лас-Вегасі / Фото: WSOP

Добігає кінця Світова серія покеру. WSOP триває у Лас-Вегасі вже півтора місяця, а за її підсумками організація розіграє 88 золотих браслетів.

Чотири дні тому завершився Main Event і його чемпіоном став австрійський покерист Корай Алдемір. Хайроллер зумів обійти понад шість тисяч гравців і виграти аж 8 мільйонів.

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Корай Алдемир стал победителем WSOP Main Event

У вівторок завершаться й інші івенти серії. А цієї ночі добіг кінця найдорожчий турнір WSOP з бай-іном 250 тисяч доларів . Не дивно, що зареєструвалося на нього всього 33 гравці.

У призах опинилися всього п'ятеро учасників, а чемпіоном став, мабуть, найвідоміший із них Адріан Матеос. Іспанець зумів здолати в хедз-апі британця Бенджаміна Хіта і здобути свій четвертий браслет у кар'єрі.

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Adrian Mateos

Матеос входить до ТОП-25 найуспішніших покеристів в історії, заробивши за овальним столом понад 25 мільйонів доларів Найгучнішою перемогою іспанця можна назвати Main Event на WSOP Europe у 2013 році. Щоправда, бест-кеш Адріан оформив саме цієї ночі.

Результати фінального столу WSOP #82 Super High Roller NLH:

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  1. Адріан Матеос – 3,26 млн доларів
  2. Бенджамін Хіт – 2,02 млн доларів
  3. Джон Кінкейд – 1,37 млн доларів
  4. Сет Девіс – 930,7 тис. доларів
  5. Кейт Тільстон – 632,1 тис. доларів

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Рекордсмени по браслетах WSOP
1
Філ Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонні Чен
10
4
Філ Айві
10
5
Джонні Мосс
9
6
Ерік Сайдел
9
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Найуспішніші гравці в покер. Призові за кар'єру, $ млн:
1
Брін Кенні Брін Кенні
56.4
2
Джастін Бономо Джастін Бономо
55.8
3
Даніель Негреану Даніель Негреану
43.8
4
Ерік Сайдел Ерік Сайдел
38.8
5
Девід Пітерс Девід Пітерс
38.2
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