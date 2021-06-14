Покерний пілігрим: як словенський гравець побив рекорд завдяки подорожам

За 23 роки професійної кар'єри покериста Кейсі Касл привозив призові з 45 різних країн

Кейсі Касл любить подорожувати та привозити з поїздок призові за покерні турніри / Фото: Pokeroff

Досить незвичайний рекорд належить словенському покеристу Кейсі Каслу. Уродженець Любляни є найбагатшим гравцем в історії своєї країни, заробивши за кар'єру трохи більше двох мільйонів доларів. Втім, головна фішка його успіху в іншому.

Кейсі є єдиним покеристом в історії, який входив у призові в 45 різних країнах. Останнім для Касла став Уругвай, де в лютому минулого року словенець посів третє місце на турнірі з бай-іном 500 доларів. Сам гравець визнає, що подорожує зовсім не заради покеру і свого рекорду.

"Я не бачу причин грати в покер в якихось холодних місцях, але і не вибираю країни виключно заради гри. Більш того, я ніколи не планував поїздки заради покеру. Якщо мені не подобається місто, в яке я приїжджаю, то навіть хороша галявина не змусить мене відчути себе затишно. Покер – це просто гра в карти. Куди б ви не пішли, столи, фішки та карти всюди виглядають однаково. Так що я спираюся на інші речі при виборі місць для поїздок. Воно повинно бути безпечним, по можливості екологічно чистим і приємним в плані атмосфери".

Є серед його країн і Україна. У 2007 році Кейсі посів друге місце на турнірі Black Sea Poker Championships в Одесі, заробивши три з гаком тисячі доларів. Всього ж словенець 18 разів тріумфував на різних івентах, проте найбільший приз (137,9 тисячі доларів) він виграв на WSOP, посівши друге на турнірі з Омахи у 2008 році.