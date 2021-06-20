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Покерна битва у розпалі: відео дев'ятого баттла між Перкинсом та Тайсом

Анатолій Дерека Анатолій Дерека
20 червня, 17:40
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Бізнесмен програв покеристу ще 16 тисяч доларів, однак з урахуванням фори поки може відчувати себе спокійно
Лендон Тайс продовжує домінувати над Біллом Перкінсом
Лендон Тайс продовжує домінувати над Біллом Перкінсом / Фото: Cardschat

Вчора відбувся дев'ятий раунд хедз-ап баттла між покеристи Біллом Перкінсом та бізнесменом Лендоном Тайсом. Нагадаємо, що за умовами угоди Тайс дав супернику фору в 720 тисяч доларів, яку має намір відіграти за 20 тисяч роздач.

У суботу опоненти відіграли 584 руки, що стало їх рекордом за тривалістю гри за раз. Раунд залишився за Тайсом, який збільшив свій виграш ще на 16,3 тисячі доларів. Тепер же його перевага над Перкінсом становить 112,2 тисячі, проте для покриття фори Лендону потрібно відіграти ще понад 600 тисяч "зелених".

Зіграно рук: 3728 / 20000
Баланс: +112 238 доларів на користь Тайса
Баланс з урахуванням фори: +607 762 доларів на користь Перкінса

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