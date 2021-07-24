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Покериста звинуватили у спробі суїциду та відсторонили від казино через невдалий жарт

Анатолій Дерека Анатолій Дерека
24 липня, 17:00
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Американець Скотт Роббінс вирішив проявити почуття гумору на рецепції готелю Borgata, проте персонал занадто серйозно її сприйняв

Кумедний випадок стався в Атлантік-сіті в одному з найпопулярніших казино Borgata. Американському покеристи Скотту Роббінсу довічно заборонили відвідувати гральний заклад.

Причиною бану став невдалий жарт. Скотт прибув до Атлантік-сіті та забажав оселитися в тому ж готелі, де знаходиться казино. Коли на рецепції покериста запитали, на якому поверсі він хотів би номер, Роббінс вирішив включити почуття гумору: "Якщо мені потрібно буде стрибнути з вікна високого поверху під час пожежі або землетрусу, мені вдалося б вижити?".

Після зауваження від персоналу, що так робити не варто, гравець не зупинився і відпустив новий жарт: "Якщо я все одно не залишуся живим, то мені все одно який поверх". В результаті Скотт отримав свій номер, однак через деякий час служба безпеки закладу прийшла до нього і попросила пройти обстеження у психіатра.

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Огляд пройшов успішно, однак після повернення в номер Роббінс виявив, що його внесли в чорний список і довічно заборонили відвідувати готель і казино Borgata. Причиною назвали спробу суїциду. Тепер Скотт має намір подати в суд на комплекс з метою відсудити у них мільйон доларів за моральну компенсацію і неотриманий прибуток від гри в покер.

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