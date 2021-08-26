Зірки PokerMatch запалюють на серії турнірів у Одесі

Представники найбільшого покер-руму України непогано показали себе в івенті PokerMatch Stars Bounty, однак перемога дісталася представнику Західної України

Микита Андрусяк - переможець PokerMatch Stars Bounty на крупній покерній серії в Одесі / Фото: PokerMatch

У ці дні в Одесі проходить велика покерна серія PokerMatch UA Millions. З 20 по 29 серпня учасники змагаються за Кубки у казино First (Gagarinn Hotel) на березі Чорного моря.

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У вівторок завершився івент Independence Cup, в якому тріумфував стрімер PokerMatch Степан Соляник. Хлопець з Чернівців дійшов до хедз-апу з Паулем Мікаелісом.

У підсумку суперники уклали угоду, яка принесла Степану 450 тисяч і Кубок. А сьогодні підійшов до кінця нокаут-турнір PokerMatch Stars Bounty.

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Високі місця в ньому зайняли інші представники PokerMatch. Амбассадор компанії та найвідоміший український покерист Євген Качалов фінішував 17-им, оформивши шість нокаутів.

На 13 місці завершив івент титулований покерист Василь Забродський. В свою чергу СЕО PokerMatch Руслан Бангерт зумів вийти за фінальний стіл!

Правда, там гравець вибув першим, зайнявши підсумкову дев'яту позицію. Сама фіналка тривала до ранку, а в хедз-ап пройшли Микита Андрусяк з Чернівців та Олександр Олександров з Одеси.

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Покеристи уклали угоду, згідно з якою кожному з них дісталося по 116 тисяч гривень. Самі ж хлопці продовжили боротьбу за Кубок, який в підсумку дістався Микиті Андрусяку.