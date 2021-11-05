"Покер – це спорт, а не рулетка": інтерв'ю з українським топ-гравцем Михайлом Гутим

Амбасадор PokerMatch розповів про переваги найкращого покер-руму України та порівняв гру в офлайні та онлайн

Михайло Гутий уже місяць є амбасадором PokerMatch

У жовтні PokerMatch представив нового посла. Ним став відомий покерист Михайло Гутий, чемпіон WSOPE та переможець Кубка Націй-2020 у складі збірної України.

Днями гравець дав велике інтерв'ю PokerMatch, в якому розповів про своє бачення гри в покер, згадав найкращі моменти у своїй кар'єрі, а також назвав переваги найбільшого онлайн-руму України.

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ПЕРЕМОГА НА WSOP EUROPE І КУБКУ НАЦІЙ

- У твоїй кар'єрі був особливий момент – перемога у турнірі WSOPE та чемпіонський браслет. Наскільки тобі взагалі важливі такі нагороди?

- Дуже важливі, браслет WSOPE посідає є особливе місце. Хочеться тепер другий, третій. Дивився, як Філ Хельмут виграв свій 16-й браслет і плакав. Це справді дуже зворушливо і важливо.

Ти отримуєш нагороду за свою працю і вона цінніша за гроші. У тому сенсі, що гроші ти так чи інакше витратиш, вкладеш у банкрол, подорожі, якісь побутові потреби, а приз залишається назавжди.

Чи я "продаватиму" кубок якогось турніру, якщо є шанс отримати більше призових, але не перше місце? Скажу так: якщо це справді цінний для мене приз, гратиму до кінця. Звичайно, бувають різні моменти, але я намагаюся в турнірах, де є трофеї, грати на чисте топ-1.

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- Ще один важливий штрих – це твоя гра за збірну України. Ти чемпіон світу та найкращий гравець Кубка Націй-2020. Тобі легше грати за себе чи за команду?

- За збірну грати важче, звісно. Але це, знаєш, така приємна відповідальність та крутий досвід. Думаю, що всі учасники команди зі мною погодяться. Грати у нашій дружній команді одне задоволення.

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Я вперше був на Кубку Націй у Києві, ми жили усі разом у готелі "Братислава" і в нас панував неймовірний командний дух. Ми збиралися після сесій, обговорювали роздачі, планували нову сесію. Дуже круті спогади.

Ну, а коли виграли "золото" у 2020 році, була церемонія нагородження. Справжні герої українського спорту вийшли! Я ось навіть бабусі показав фотографію, де я з кубком та прапором. Мовляв, онук її справді спортсмен, а не картяр якийсь. Вже хочеться новий великий турнір, щоби ми знову виграли. У нас реально дуже сильна команда, яка може все!

ОНЛАЙН ЧИ ОФЛАЙН?

- Колись ти сказав, що якщо гравець нічого не показує онлайн, то він не дуже й "міцний". Все-таки мірило крутості – це онлайн?

- Не хочу зараз образити офлайн-регів. Думаю, всі розуміють цей момент: щоб показувати математично обґрунтовану та технічну гру, над нею треба працювати. А це робиться в інтернеті, де ти граєш у сотні та тисячі разів більше роздач, ніж наживо.

Ось уявімо, наприклад, баскетболіста, який зробив або мільйон кидків за кар'єру, або тисячу. Технічно сильніші ті, хто грає величезні дистанції в онлайні, без цього ніяк.

Звичайно, є гравці, які катають в онлайні, але вони не вміють пристосуватися до офлайну, гри без програм і статистики комп'ютерної та розібратися в динаміці одного столу. Але найрезультативніші офлайн-гравці зараз – це молода школа інтернетників.

Так, є суперзірки старої школи, наприклад, той самий Ерік Сайдел, який досі показує круті результати. Можливо, йому вдається це робити і без награшу в онлайні, але це швидше виняток.

- Тобі легко дався перехід із онлайну в оф?

- У мене величезна кількість друзів онлайн-регулярів, але я люблю офлайн. Я завжди когось із собою тягну на серії. Наприклад, цього літа офлайн-серії йшли майже безупинно. Їдеш на тиждень, граєш наживо турніри, а в перервах катанка онлайн, робота над грою.

Перехід мені дався легко через те, що я починав з гри офлайн. Я швидко показав результати, виграв досить багато грошей наприкінці 2010 року, потім зробив депозит онлайн і вже з нього почав грати серйозніше. До 2014 року був жорстким онлайн-регом, а потім повернувся до живої гри.

Поїхав Кіпр, потім RPT, потім UA Millions. Так і продовжую міксувати. До речі, якщо взяти, наприклад, серпень цього року, то гра наживо зайняла у мене більше часу, ніж гра онлайн.

ПЕРЕВАГИ POKERMATCH

- Мишко, минув місяць, як ти став амбасадором PokerMatch. Вже обжився у новій ролі?

- Думаю що так. За цей місяць я зіграв кілька турнірів офлайн, сидів за столом у худі PokerMatch і став відчувати більше відповідальності. Знаю, що багато гравців дивляться на мене, намагаюся поводитись максимально по-спортивному. Хочу бути душею компанії за столом, спілкуватися, розповідати про PokerMatch, акції та турніри руму.

- Мені здається, що це природно для тебе. Ти не "закриваєшся" за столом.

- Так, на українських серіях я зазвичай завжди спілкуюсь за столом. Коли стіл класний, всі розслаблені, це задоволення від гри для всіх. Помітив ще таку штуку: коли мені весело, то я ще й найкращу гру показую. Тому намагаюся створити комфортну атмосферу і для інших, і для себе.

За кордоном – трохи інакше. На ранній стадії я як класичний регуляр сиджу в навушниках, щоб не сказати зайвого. А ось на пізніх етапах мені навіть подобається поговорити англійською. Я не великий експерт з теллсів, але мені здається, я можу почерпнути якусь додаткову інформацію в роздачі, якщо говоритиму з опонентом.

- Як у твоєму житті з'явився PokerMatch?

– Я зареєструвався влітку 2020 року. Анонсували серію PokerMatch UA Millions в онлайні. Це найкайфовіша для мене серія, з 2017 року їздив на всі етапи. Класний розклад, особливо прогресивний нокаут, відмінні склади, атмосфера на серії, загалом, дуже подобається.

А тут через ковід цю серію вирішили провести онлайн. Так ось, я зарегався, грав усі турніри і в одному з них посів друге місце, отримавши одразу 160 тисяч гривень. Так у мене з'явився банкрол на PokerMatch. Мені сподобалося поле, софт та взагалі вся обстановка. Я вже чекав на якісь серії, великі турніри, щоб зіграти.

У принципі не лише великих – грав навіть за 500 гривень якісь регулярні турніри. Дуже гарне враження від руму склалося одразу і задовго до того, як стати амбасадором, я розповідав усім про PokerMatch і як там прикольно грати.

- Назви три аргументи, чому варто грати на PokerMatch?

- Насамперед, це класний рум для новачків. Відмінне місце, щоб прийти та спробувати свій покерний скіл. Вдосконалити свою гру на PokerMatch легше через м'яке поле і є варіанти дешевих лімітів. Прямо з низів можна підніматися, мати невеликий банкрол і набивати руку.

Другий момент – це відкритість руму. Я підписаний на телеграм-канал Руслана Бангерта "Директор покеру" з самого початку, і мені подобаються його пости про те, як працює рум покеру. Багато моментів обговорюються з гравцями, і це підкуповує.

А коли ти граєш на PokerMatch, ти відчуваєш себе частиною ком'юніті. Це щось таке українське, рідне, і це також дуже важливо. Почуваєшся не просто кружальцем за столом, а частиною великого українського покерного руху.

Ну і третє – це акції. Прості та доступні. Прочитав умови, натиснув "Участь" і все – можеш отримувати додаткові призові і в кеші, і у турнірах. І ці акції відбуваються нон-стоп для різних категорій гравців. Так що відкритість, легкість та доступність – ось, мабуть, головне.

СПІЛКУВАННЯ ЗА СТОЛОМ І ДОСВІД СТРІМІНГУ

- Ти за онлайн-столом базікаєш у чаті?

- Ну, поки не був амбасадором, багато хто не знав мій нік (xxxtopregxxx) і я міг потролити друзів. Мене ще приємно зачепив момент, що часто граєш із знайомими українцями, майже як у офлайні. Навіть показувати круті результати на PokerMatch цікавіше виграти якийсь кубок. Круто!

На живих серіях я питаю тепер людину – який у тебе нік на PokerMatch? Хоча я не суперактивний регуляр, але в мене помічено дуже багато супротивників, десь 400 людина. Я всіх наголошую, пишу нотси. Коли не можна підключити статистику, це дуже допомагає. До речі, коли на каналі "Директор покеру" Руслан запитував про це, я голосував проти трекерів.

- Чому? Ти ж регуляр.

- Хочеться, щоби рекреаційні гравці не відчували, що їх душать програмами. Ну і зараз у сучасному покері програми не так багато й дають. Якщо катати небагато столів, то можна все робити самостійно.

- Нещодавно в тебе був перший досвід стриму разом із Степом Соляником. До того ти вже коментував фіналки. Як почуваєшся біля мікрофона?

- Цілком комфортно. Мій перший коментаторський досвід був ще у 2015 році на серії у Грузії. Я тоді разом з іншими регулярами коментував фіналку, і мені просто сподобалося, хотілося ще. Потім вже на PokerMatch UA Millions коментували, це було дуже цікаво.

Подобається коментувати і фіналки онлайн-турнірів, щоб не лише розважатися, а й давати якісь корисні знання глядачам. А ось стрімив я справді вперше. Зі Степом я теж потоваришував в офлайні на UA Millions, так що контакт вже був, і все на стримі пройшло, на мій погляд, весело і задерикувато.

Перед початком трохи хвилювався, таки вперше мій фейс був у прямому ефірі. Трохи незвично говорити і грати ще 5 столів, але, думаю, це прийде з досвідом. Повторимо обов'язково ще раз!

ПОКЕР – МАЙСТЕРНІСТЬ ЧИ УДАЧА?

- Давай на філософські теми трохи поговоримо. Вічна суперечка про співвідношення удачі та майстерності у покері. Твоя думка з цього приводу?

- Це одвічне питання, так. Кажуть, що дистанція поверне і гадаю, що це правда. Якщо ти наполегливо працюєш над грою, спілкуєшся з сильними гравцями, якщо ти використовуєш програми та бачиш, що у тебе плюсові вінрейти, ти виграєш по EV, то треба чекати та боротися.

Тут ще важливий і психологічний момент, звісно. Головне – зібратися та перечекати "чорну смугу". Я не маю знайомих онлайн-професіоналів, які не виграють на дистанції. Довгий награш у покері призводить до того, що успіху значно менше, ніж майстерності.

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В офлайні інша історія тут взагалі немає дистанції. Ми нещодавно обговорювали, хто скільки турнірів зіграв наживо. Я почав говорити, що дуже багато зіграв, ну приблизно 200 турнірів за рік. Але стільки ж турнірів регуляр в онлайні відіграє за два дні. В офлайні потрібно більше терпіти, сподіватися на постріл. Якось так.

- У тебе є якась глобальна ціль у покері?

- Хочеться якнайбільше вигравати турнірів. Щоб кожен наступний рік був "плюсовішим" за попередній. Такі цілі, гадаю, ставить собі кожен спортсмен.

Хочеться, звичайно, нарешті дістатися до Лас-Вегаса і зіграти в Main Event WSOP. Я збирався вже зробити це, але американці відмовили у візі, подаватимуся знову. Хочеться вдосконалюватись, показувати стабільно високі результати.

А найголовніше, для мене справді зараз важливим є статус посла. Я можу розповідати про спортивний покер і популяризувати його. Пояснювати людям, що це справді спорт, а не рулетка. Я маю достатньо аргументів, і в цьому я бачу зараз свою головну мету та місію.