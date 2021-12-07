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Покер – це легко? Гравець з Білорусі епічно облажався через свою самовпевненість (відео)

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
7 грудня, 14:00
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Олександр Покерист під ніком "ba_dugi" не очікував, що його пару королів переїдуть зі слабкою комбінацією
Олександр з Мінська є популярним стримером на Twitch
Олександр з Мінська є популярним стримером на Twitch

Світ онлайн-покеру часто сповнений несподіваних роздач, які не завжди підкоряються логіці. Це пояснюється і розслабленістю при грі вдома, і значною кількістю учасників, серед яких відсоток любителів набагато вищий.

У такому зручному для себе середовищі професіонали часто відчувають зайву самовпевненість і на досвіді долають опонентів. Втім, успіх не завжди усміхається найсильнішим.

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Так, нещодавно в одному з онлайн-турнірів стався кумедний випадок із білоруським стрімером на ім'я Олександр. Хлопець із ніком "ba_dugi" розслаблено катав нокаут-івент і вирішив діяти агресивно після одержання пари королів на руки.

"Поставив рейз, заробив грошенята і сидиш задоволений. Покер – це легко, хлопці", – Таку самовпевнену фразу Олександр покинув, коли йшов в олл-ін проти опонента-аматора з парою двійок.

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Побачивши руку суперника, стример уже починав святкувати успіх, проте доля зробила йому неприємний сюрприз. На стіл лягли 4-J-A-3-5, що дозволило супернику зібрати стріт та забрати банк Реакція Олександра вмить змінилася, це варто побачити!

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