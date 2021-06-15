Підняв 170 тисяч: уродженець Криму виграв великий онлайн-турнір з покеру

Павло Векслер став переможцем івенту, який не пробив гарантію в 1 мільйон

Павло Векслер підняв майже 200 тисяч доларів в онлайн-турнірі / Фото: Академия покера

Український покерист Павло Векслер голосно заявив про себе в інтернеті. Хлопець виграв дводенний онлайн-турнір хайролерів в одному з покер-румів.

Івент зібрав 925 входів з 1050 доларами бай-іну, не зумівши побити заздалегідь оголошену гарантію в 1 мільйон. Все змагання зайняло шість годин і за його підсумками Векслер став переможцем, забравши приз в 170,7 тисячі доларів. Також в топ-п'ятірку увійшов і латвійський покерист Олексій Поняковс.

Варто відзначити, що Павло є уродженцем Криму, проте в дев'ятирічному віці разом з родиною емігрував до Ізраїлю. Після цього протягом життя він переїжджав то в Україну, то в Росію, тому гравець не має постійної прив'язки до будь-якої країні. За всю свою кар'єру Векслер підняв уже понад два мільйони доларів.