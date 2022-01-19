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Шляхом Неймара: екс-гравець Динамо та збірної України засвітився на великому турнірі з покеру (фото)

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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19 січня, 17:55
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Відомий футболіст Євген Хачеріді успішно пройшов флайт до суперівенту на серії PokerMatch UA Millions, що проходить у готелі Premier Palace
Євген Хачеріді любить грати в покер із друзями
Євген Хачеріді любить грати в покер із друзями

У ці дні у Києві проходить крута серія покеру PokerMatch UA Millions. У п'ятизірковому готелі Premier Palace зібралися топові покеристи України та світу, щоби розіграти загальну гарантію 11 мільйонів гривень.

Вчора відбувся преміальний івент Leon's Challenge, а також проходили флайти до двох інших подій. На один із них навіть заїхала футбольна знаменитість – екс-гравець Динамо та збірної України Євген Хачеріді.

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Футболіст, який нині перебуває у статусі вільного агента, вирішив зайти у флайт турніру Heavyweight PKO, заплативши бай-ін 6500 гривень. Того вечора в івент було зареєстровано 84 входи, а в Day 1 пройшли 16 з них.

Одним із щасливчиків і виявився Євген, який продовжить свої виступи на турнірі сьогодні ввечері. Зазначимо, що фінал Heavyweight PKO призначено на п'ятницю, а гарантія події становить аж 2,5 мільйона гривень.

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Читайте також: Український покер-рум оголосив про серію турнірів з мільйонними гарантіями

Хачеріді зізнався, що вважає себе покеристом-аматором. Покер він сприймає як хобі, часто збирається із друзями на нього. Футболіст каже, що покер йому подобається завдяки присутності боротьби та емоцій.

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