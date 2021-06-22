Бенкет під час пандемії? WSOP обурила покерний світ підняттям комісійних на Світову серію 2021

Організатори найбільших покерних івентів вирішили підняти рейк на всі події WSOP на 10%

Підняття рейка на WSOP викликало обурення в покерному світі / Фото: Getty Images

Вже цієї осені в Лас-Вегасі пройде Світова серія покеру (WSOP). Торік турніри не відбулося в офлайн-режимі через пандемію коронавірусу.

Нещодавно організація опублікувала розклад подій, в яких буде розіграно аж 88 золотих браслетів. Втім, свою порцію обурення WSOP все ж отримала. За новими правилами, організатори підняли рейк (комісійні збори) на всі події серії.

Наприклад, на турніри з бай-іном від 888 до 3000 доларів комісія складе 11%, а не 10, як було два роки тому. В одному з наймасовіших івентів COLOSSUS рейк складе 17,5%, а на Головній події – 6,75%. В цілому склалася закономірність, що комісійні зросли на десять відсотків.

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Найбільше збираються "наварити" на турнірах з бай-іном 500 доларів. Там рейк піднято з 13 до 16 відсотків. Спочатку цифри можуть здатися несуттєвими, проте з урахуванням тисяч гравців у кожному турнірі WSOP виставила себе в не дуже доброму світлі. Особливо гравців обурив той факт, що дана умова в правилах організації була приписана в самому кінці документа.