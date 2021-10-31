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СЬОГОДНІ Гра Новини покеру

Пережив пограбування і виграв мільйон: американський гравець кинувся в гонитву за Хельмутом (відео)

Анатолій Дерека Анатолій Дерека редактор розділу Гра
31 жовтня, 13:40
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Шон Діб здобув свій п'ятий браслет на Світовій покерній серії і тепер заявив про готовність побити рекорд за кількістю трофеїв на WSOP
Шон Діб став п'ятиразовим володарем браслетів Світової серії покеру
Шон Діб став п'ятиразовим володарем браслетів Світової серії покеру / Фото: WSOP

Цими днями у Лас-Вегасі проходить Світова серія покеру. На WSOP з'їхалися найкращі гравці зі всього світу, щоб розіграти 88 золотих браслетів.0

Вночі завершився супертурнір з Омаху серед хайролерів. Внесок склав чималі 25 тисяч доларів, проте це не завадило підняти позначку реєстрацій до 212 осіб.

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У призи вийшли 32 гравці, серед яких було не так багато гучних імен. Щоправда, тріумфувати зумів, мабуть, найвідоміший із них – Шон Діб.

Американець зумів у хедз-апе здолати представника Гонконгу Ка Кван Лау і здобути свій п'ятий браслет у кар'єрі. На цьому Шон зупинятись не планує і готовий навіть кинути виклик рекорду Філа Хельмута.

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Час американець не планує марнувати і відразу ж після тріумфу в івенті сів за стіл іншого турніру WSOP з Лоуболу. Зазначимо, що серія невдало починалася для гравця, оскільки на початку жовтня Діба обікрали у готелі Rio.

Результати фінального столу WSOP #53 High Roller Pot-Limit Omaha (8-Handed):

  1. Шон Діб – 1,25 млн доларів
  2. Ка Кван Лау – 783,7 тис. доларів
  3. Джон Бопре – 537,2 тис. доларів
  4. Макс Колмен – 381,3 тис. доларів
  5. Веселін Каракітуков – 276,8 тис. доларів
  6. Давид Беньямін – 205,6 тис. доларів
  7. Бен Ламб – 156,3 тис. доларів
  8. Чарльз Сінн – 121,8 тис. доларів
  9. Томмі Ле – 97,2 тис. доларів

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Рекордсмени по браслетах WSOP
1
Філ Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонні Чен
10
4
Філ Айві
10
5
Джонні Мосс
9
6
Ерік Сайдел
9
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Найуспішніші гравці в покер. Призові за кар'єру, $ млн:
1
Брін Кенні Брін Кенні
56.4
2
Джастін Бономо Джастін Бономо
55.8
3
Даніель Негреану Даніель Негреану
43.8
4
Ерік Сайдел Ерік Сайдел
38.8
5
Девід Пітерс Девід Пітерс
38.2
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