Пережив пограбування і виграв мільйон: американський гравець кинувся в гонитву за Хельмутом (відео)

Шон Діб здобув свій п'ятий браслет на Світовій покерній серії і тепер заявив про готовність побити рекорд за кількістю трофеїв на WSOP

Шон Діб став п'ятиразовим володарем браслетів Світової серії покеру / Фото: WSOP

Цими днями у Лас-Вегасі проходить Світова серія покеру. На WSOP з'їхалися найкращі гравці зі всього світу, щоб розіграти 88 золотих браслетів.0

Вночі завершився супертурнір з Омаху серед хайролерів. Внесок склав чималі 25 тисяч доларів, проте це не завадило підняти позначку реєстрацій до 212 осіб.

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У призи вийшли 32 гравці, серед яких було не так багато гучних імен. Щоправда, тріумфувати зумів, мабуть, найвідоміший із них – Шон Діб.

Американець зумів у хедз-апе здолати представника Гонконгу Ка Кван Лау і здобути свій п'ятий браслет у кар'єрі. На цьому Шон зупинятись не планує і готовий навіть кинути виклик рекорду Філа Хельмута.

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Час американець не планує марнувати і відразу ж після тріумфу в івенті сів за стіл іншого турніру WSOP з Лоуболу. Зазначимо, що серія невдало починалася для гравця, оскільки на початку жовтня Діба обікрали у готелі Rio.

Результати фінального столу WSOP #53 High Roller Pot-Limit Omaha (8-Handed):