Пережив пограбування і виграв мільйон: американський гравець кинувся в гонитву за Хельмутом (відео)

Цими днями у Лас-Вегасі проходить Світова серія покеру. На WSOP з'їхалися найкращі гравці зі всього світу, щоб розіграти 88 золотих браслетів.0
Вночі завершився супертурнір з Омаху серед хайролерів. Внесок склав чималі 25 тисяч доларів, проте це не завадило підняти позначку реєстрацій до 212 осіб.
У призи вийшли 32 гравці, серед яких було не так багато гучних імен. Щоправда, тріумфувати зумів, мабуть, найвідоміший із них – Шон Діб.
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Американець зумів у хедз-апе здолати представника Гонконгу Ка Кван Лау і здобути свій п'ятий браслет у кар'єрі. На цьому Шон зупинятись не планує і готовий навіть кинути виклик рекорду Філа Хельмута.
Час американець не планує марнувати і відразу ж після тріумфу в івенті сів за стіл іншого турніру WSOP з Лоуболу. Зазначимо, що серія невдало починалася для гравця, оскільки на початку жовтня Діба обікрали у готелі Rio.
Результати фінального столу WSOP #53 High Roller Pot-Limit Omaha (8-Handed):
- Шон Діб – 1,25 млн доларів
- Ка Кван Лау – 783,7 тис. доларів
- Джон Бопре – 537,2 тис. доларів
- Макс Колмен – 381,3 тис. доларів
- Веселін Каракітуков – 276,8 тис. доларів
- Давид Беньямін – 205,6 тис. доларів
- Бен Ламб – 156,3 тис. доларів
- Чарльз Сінн – 121,8 тис. доларів
- Томмі Ле – 97,2 тис. доларів