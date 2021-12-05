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Передумав в останній момент та виграв 200 тисяч! Як французові підкорився золотий браслет

Анатолій Дерека Анатолій Дерека редактор розділу Гра
5 грудня, 11:10
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Ромен Ле Дантек не планував брати участь в івенті Світової серії покеру, але в результаті змінив рішення і тріумфував у турнірі з Безлімітного Холдему
Ромен Ле Дантек виграв перший золотий браслет WSOP у кар'єрі
Ромен Ле Дантек виграв перший золотий браслет WSOP у кар'єрі / Фото: WSOP

Два тижні тому у чеському місті Розвадов розпочалася Світова серія покеру Європи. WSOPE складається з 15 турнірів, у яких розігруються золоті браслети. Проведення серії не заважає навіть локдаун у Чехії.

Сьогодні вночі завершився 13-ий івент з Безлімітного Холдему з бай-іном 10 тисяч євро. На турнір реєструвалося 65 осіб, проте з урахуванням ре-ентрі вийшло 72 входи.

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Взяв участь у турнірі й українець Андрій Любовецький, який виграв кілька днів тому золотий браслет в івенті хайролерів. Щоправда, потрапити у призи нашому співвітчизнику не судилося, він вилетів ще першого дня.

У результаті переможцем івенту став фахівець із кеш-ігор Ромен Ле Дантек. Він уже займав п'яте місце на цій WSOPE і планував зупинитися.

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Однак в останній момент француз передумав і все-таки не пошкодував 10 тисяч євро, що повністю себе окупило. Ле Дантек оформив бесткеш у кар'єрі, заробивши 207 тисяч євро. Минулий був у п'ять разів меншим – 44K доларів.

Результати фінального столу WSOPE #13 10K NLH 6-Max:

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  1. Ромен Ле Дантек – 207,3 тис. євро
  2. Сонні Франка – 128 тис. євро
  3. Якоб Мігель – 88,2 тис. євро
  4. Бертран Гроспельє – 62,6 тис. євро
  5. Сірзат Хіссу – 45,6 тис. євро
  6. Крістофер Путц – 34,5 тис. євро

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Дойл Брансон
10
3
Джонні Чен
10
4
Філ Айві
10
5
Джонні Мосс
9
6
Ерік Сайдел
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55.8
3
Даніель Негреану Даніель Негреану
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4
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