Відпочинок від Лас-Вегаса з бурундуком: як апетитна покеристка проводить час зі своїм хлопцем (відео)

Ванесса Кейд відпочиває від покеру в поході з хлопцем, де кілька підкорює гору і годує бурундука

Ванесса Кейд - гаряча красуня зі світу покеру / Фото: Instagram Ванесси Кейд

Нещодавно ми знайомили вас з однією з найгарячіших покеристок світу Ванессою Кейд. Канадка зарекомендувала себе головною феміністкою в картковому світі, відкрито критикуючи епатажного Дена Білзеряна.

Тиждень тому Кейд посіла п'яте місце на Відкритому чемпіонаті США з покеру. Після серії турнірів у Лас-Вегасі Ванесса вирішила відправитися в похід разом зі своїм хлопцем Міккі. Парочка підкорила одну з американських вершин, а фішкою походу стало годування дикого бурундука виноградом.