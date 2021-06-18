Відбувся легким переляком? Суд поставив крапку у скандальній справі покериста на суму в 30 мільйонів

Майка Постла звинувачували у шахрайстві в покер-румі на велику суму, проте тепер американцеві необхідно компенсувати лише 27 тисяч

На Майка Постл обрушився гнів всього покерного співтовариства / Фото: Cardschat

Позаминулого літа в покерному світі розгорівся скандал за участю відомого гравця Майка Постла. Спільнота звинуватила американця в шахрайстві на суму в 30 мільйонів доларів, проте окружний суд штату Каліфорнія не знайшов доказів провини Майка.

Приводом для звинувачень стала підозріло хороша гра Постла і неймовірний фарт. Під час одного з турнірів гравці помітили, що Майку занадто часто випадала необхідна карта і на префлопі він поводився дуже упевнено, не знаючи, які карти йому далі випадуть. Однією з версій шахрайства є можлива змова з персоналом руму.

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Рішення суду не зупинило бурю обурення в суспільстві. Більше 80 гравців на чолі з Веронікою Брилл продовжували домагатися правосуддя, чим викликали у відповідь колективний позов від Постла за наклеп. Втім, і тут все пішло не за планом покериста.

Майк примудрився вступити в конфлікт зі своїми адвокатами та проігнорував кілька засідань суду. В результаті той задовольнив прохання Вероніки, зобов'язавши Постла компенсувати 27 тисяч доларів судових витрат. У будь-якому випадку для покериста куди простіше заплатити таку суму, ніж компенсувати раніше позначені 30 мільйонів.