"Віддам борг, коли зможу": відомий уболівальник Челсі потрапив у скандал

Топового покериста Моріса Хоукінса звинуватили у несплаті боргу бекеру, який відсудив у нього 115 тисяч

Моріс Хоукінс заліз у великі борги / Фото: Pokernews

Відомий американський покерист Моріс Хоукінс влип у гучний скандал. Гравця звинуватив у несплаті боргу один із його бекерів (покерний інвестор) Ренді Гарсія.

Три роки тому він подав позов на покериста через невиконання договору про фінансову підтримку з боку Хоукінса. Окружний суд штату Філадельфія прийняв сторони Ренді та зобов'язав Моріса виплатити хлопцю 115,8 тисяч доларів.

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Втім, Гарсія стверджує, що за цей час отримав лише 10К. При цьому бекер стверджує, що він не один такий інвестор, якого обдурив Моріс.

"Він обдурив не тільки мене, він робив це і з іншими людьми. Подивіться на те, як він поводиться за столом покеру. Він постійно говорить зверхньо і принижує людей, ніби він найкращий гравець у покер. Думаю, що покерна спільнота повинна вигнати Моріса , тому що він дуже часто грубить, бреше і обманює людей.

Сам покерист відповідає, що насправді виплатив понад 35 тисяч доларів. При цьому відхрещується від обов'язку лаконічною фразою: "Віддам, коли зможу". До речі, Хоукінс відомий як уболівальник футбольного клубу Челсі, з'являючись за столом у їхній футболці.

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Зазначимо, що Хоукінс є найтитулованішим покеристом в історії WSOP Circuit, вигравши аж 17 золотих кілець. Загалом за кар'єру Морісу вдалося заробити майже 4,5 мільйона доларів.