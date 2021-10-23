Гра
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
🎬 Болдвін застрелив українку 🚫 Жорсткий карантин - жовтень 2021 💡 Велике оновлення мереж Вибори в Харкові Вибори в Харкові
poker
СЬОГОДНІ Гра Новини покеру

Вона що, гола? Прихильниця Кріштіану Роналду підірвала Instagram апетитним знімком (фото)

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
23 жовтня, 19:20
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Неповторна Ольга Єрмольчева в черговий раз подарувала своїм підписникам гаряче фото
Ольга Єрмольчева вміє навести шереху в Instagram
Ольга Єрмольчева вміє навести шереху в Instagram / Фото: Instagram Ольги Єрмольчевої

Українка Ольга Єрмольчева є не тільки найкращою покеристкою країни, а й активним користувачем соцмереж. Красуня заробила на покері більше 200 тисяч доларів, а тепер ще й підкорює своїми постами Instagram.

Вчора Ольга опублікувала спокусливе фото із зображенням голого тіла. Здалося, ніби дівчина сфотографувалася топлес, проте це була лише креативна футболка. Втім, це не завадило їй зібрати понад тисячу лайків.

Реклама

Відзначимо, що на Єрмольчеву в Instagram підписано 12,3 тисячі фоловерів. Ольги могло і не бути в покері, адже спочатку вона хотіла викладати англійську мову і літературу, поступивши на філологічний факультет в Черкасах.

Ольга Ермольчева набирает поклонников не только благодаря успешной игре в покер

Реклама

Втім, за порадою свого друга дівчина вперше зіграла в покер і вирішила присвятити цій грі свою кар'єру. Перший гучний успіх підкорився Єрмольчевій у 2012 році на European Poker Tour. На турнірі Women's Event в Сан-Ремо Ольга зайняла 2-е місце.

У 2019 красуні підкорилося ще одне круте досягнення. Ольга увійшла до складу збірної України зі спортивного покеру, з якою сенсаційно тріумфувала на Кубку Націй. До слова, тоді Єрмольчева була визнана кращим гравцем турніру.

Реклама

Відзначимо, що Ольга є великою прихильницею футболу в цілому і Кріштіану Роналду – зокрема. Красуня вболіває за португальця ще з часів його гри за Манчестер Юнайтед.

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Покер
Світова серія покеру
Більше про серію
покерWAGs
ДІВЧАТА ПОКЕРУ
психологія азарту
Більше статей
Основи покеру
Більше знань
Покер - це твій спорт
Рейтинг
Рекордсмени по браслетах WSOP
1
Філ Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонні Чен
10
4
Філ Айві
10
5
Джонні Мосс
9
6
Ерік Сайдел
9
Дивитись весь рейтинг
Опитування
Рейтинг
Найуспішніші гравці в покер. Призові за кар'єру, $ млн:
1
Брін Кенні Брін Кенні
56.4
2
Джастін Бономо Джастін Бономо
53.2
3
Даніель Негреану Даніель Негреану
43.2
4
Ерік Сайдел Ерік Сайдел
37.8
5
Ден Сміт Ден Сміт
37.4
Дивитись весь рейтинг
Гра
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти