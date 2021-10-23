Вона що, гола? Прихильниця Кріштіану Роналду підірвала Instagram апетитним знімком (фото)

Неповторна Ольга Єрмольчева в черговий раз подарувала своїм підписникам гаряче фото

Ольга Єрмольчева вміє навести шереху в Instagram / Фото: Instagram Ольги Єрмольчевої

Українка Ольга Єрмольчева є не тільки найкращою покеристкою країни, а й активним користувачем соцмереж. Красуня заробила на покері більше 200 тисяч доларів, а тепер ще й підкорює своїми постами Instagram.

Вчора Ольга опублікувала спокусливе фото із зображенням голого тіла. Здалося, ніби дівчина сфотографувалася топлес, проте це була лише креативна футболка. Втім, це не завадило їй зібрати понад тисячу лайків.

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Відзначимо, що на Єрмольчеву в Instagram підписано 12,3 тисячі фоловерів. Ольги могло і не бути в покері, адже спочатку вона хотіла викладати англійську мову і літературу, поступивши на філологічний факультет в Черкасах.

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Втім, за порадою свого друга дівчина вперше зіграла в покер і вирішила присвятити цій грі свою кар'єру. Перший гучний успіх підкорився Єрмольчевій у 2012 році на European Poker Tour. На турнірі Women's Event в Сан-Ремо Ольга зайняла 2-е місце.

У 2019 красуні підкорилося ще одне круте досягнення. Ольга увійшла до складу збірної України зі спортивного покеру, з якою сенсаційно тріумфувала на Кубку Націй. До слова, тоді Єрмольчева була визнана кращим гравцем турніру.

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Відзначимо, що Ольга є великою прихильницею футболу в цілому і Кріштіану Роналду – зокрема. Красуня вболіває за португальця ще з часів його гри за Манчестер Юнайтед.