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Вогняний мальчишник у Вегасі: любитель зібрав роял-флеш і привіз із казино півмільйона

Анатолій Дерека Анатолій Дерека редактор розділу Гра
15 листопада, 20:05
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Скот Лонг вдало заїхав у "місто гріхів" зі своїми друзями, весело і з прибутком провівши час в одному з казино
Скот Лонг зміг зібрати роял-флеш
Скот Лонг зміг зібрати роял-флеш / Фото: Pokeroff

Поки у Лас-Вегасі триває Світова серія покеру, деякі гравці з'їжджаються в "місто гріхів" та інші турніри. Одним із таких став Скотт Лонг.

Американець прибув до Лас-Вегаса з друзями, з якими вирішили пограти в кеш в одному з казино. І лише за годину Лонг зумів виграти суперприз у 545 тисяч доларів.

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Вся річ у тім, що щасливчику пощастило зірвати Прогресивний Мега Джекпот – накопичувальна нагорода, яка дістається учасникам бед-біта, у тому числі й власнику найсильнішої комбінації. Ним і став Скотт, який зібрав роял-флеш. Американець ніяк не міг повірити своєму щастю, проте швидко розібрався, на що витратити виграш.

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Скотт зізнався, що ці гроші дозволять йому сплатити іпотеку та навчання в коледжі, а також добре повеселитися з родиною та друзями. Мабуть, найприкріше було гравцям за сусідніми столами, які не сіли з Лонгом разом і не отримали частини від джекпоту.

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