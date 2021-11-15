Вогняний мальчишник у Вегасі: любитель зібрав роял-флеш і привіз із казино півмільйона

Скот Лонг вдало заїхав у "місто гріхів" зі своїми друзями, весело і з прибутком провівши час в одному з казино

Скот Лонг зміг зібрати роял-флеш / Фото: Pokeroff

Поки у Лас-Вегасі триває Світова серія покеру, деякі гравці з'їжджаються в "місто гріхів" та інші турніри. Одним із таких став Скотт Лонг.

Американець прибув до Лас-Вегаса з друзями, з якими вирішили пограти в кеш в одному з казино. І лише за годину Лонг зумів виграти суперприз у 545 тисяч доларів.

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Вся річ у тім, що щасливчику пощастило зірвати Прогресивний Мега Джекпот – накопичувальна нагорода, яка дістається учасникам бед-біта, у тому числі й власнику найсильнішої комбінації. Ним і став Скотт, який зібрав роял-флеш. Американець ніяк не міг повірити своєму щастю, проте швидко розібрався, на що витратити виграш.

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Скотт зізнався, що ці гроші дозволять йому сплатити іпотеку та навчання в коледжі, а також добре повеселитися з родиною та друзями. Мабуть, найприкріше було гравцям за сусідніми столами, які не сіли з Лонгом разом і не отримали частини від джекпоту.