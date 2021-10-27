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"Один із найкрутіших турнірів в історії": чемпіон України згадав свій переможний шлях

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
27 жовтня, 16:05
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Яків Сизганов круто виступив на Kyiv Cup і докладно розповів про те, як йому підкорився гучний успіх.
Яків Сизганов виграв Головну подію Кубка України з онлайн-покеру
Яків Сизганов виграв Головну подію Кубка України з онлайн-покеру / Фото: PokerMatch

У середині жовтня завершилася велика серія Ukrainian Poker Cup , яку проводив найбільший покер-рум України з PokerMatch. Організатори провели 72 турніри з Холдему, Омаху та Китайського покеру "Ананас".

Переможцем головного івенту Kyiv Cup став Яків Сизганов , який виграв 432 тисячі гривень. Нещодавно тріумфатор події дав інтерв'ю PokerMatch, де поділився своїми емоціями від успіху в турнірі.

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"Чесно кажучи, не думав, що так все вийде. Я не дуже часто граю на PokerMatch, але тут гарантія 2 мільйони гривень, треба було спробувати. Зробив депозит у тисячу гривень і пірнув. Бачив, що є мульти-ентрі та аддони, але вирішив не звертати на це уваги – як буде, так і буде.

І ось у першій же роздачі мені дали тузів. Я зробив рейз три блайнди, мене трибетять у 9,5 ББ. Розумію, що там немає блефу та ставлю олл-ін 150 блайндів. Гравець робить кол з валетами і в мене відразу став подвійний стек!

"Можна сказати, що весь час я був серед лідерів по стеку. Важливий кол зробив на пребаблі, розкрив блеф опонента. Там було непросто, але я спокійно розібрався в ситуації і прийняв вірне рішення. У фіналку вийшов божевільним "чіпаком" – 102 ББ, а наступний за мною гравець був із 45 ББ.

Грубо кажучи, маю половину загального чіпкаунту. Склад був серйозний, але, наприклад, prodigy , якого я вважаю дуже сильним опонентом, опинився за фіналкою з дуже коротким стеком і не міг розвернутися особливо. Ще один сильний, як на мене, гравець fl111 якось затиснувся у вирішальний момент.

У 6-макс пропонували ділити, але я не погодився. За топ-1 було 432 тисячі гривень, а при розподілі мені б "упало" максимум 300 тисяч. Розумів, що якщо показуватиму збалансований покер і не "виконуватиму", то можу взяти перше місце.

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Був момент за фіналкою, коли я програв кілька роздач і трохи поплив. Навіть в одному випадку виставився на всі фішки з А8 проти пари дам, але рятівний туз впав на рівері.

За мене всю фіналку вболівав мій друг Ренат Богданов, давав дуже слушні поради. Намагався прислухатися до них і не чинити непотрібних дій у вирішальній стадії турніру. Взагалі дуже хороший турнір зі структури вийшов. Напевно, один із найкрутіших в історії PokerMatch".

Зазначимо, що вже з 1 листопада покер-рум розпочне нову серію International Poker Cup. Компанія PokerMatch проведе 84 турніри, які будуть названі на честь найбільших центрів покеру світу.

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