Змінити мову на: RU Перейти до новин logo
poker
СЬОГОДНІ Гра Новини покеру

Один з найкращих покеристів за весь час виграв турнір на US Poker Open

Анатолій Дерека Анатолій Дерека
11 червня, 14:55
Копіювати лінк
Девід Пітерс близький до тому, щоб захистити звання чемпіона Відкритого чемпіонату США з покеру
Девід Пітерс - чемпіон сьомої події US Poker Open 2021
Девід Пітерс - чемпіон сьомої події US Poker Open 2021 / Фото: Cardschat

Вчора відбувся сьомий івент Відкритого чемпіонату США з покеру, який проходить у Лас-Вегасі. Турнір з Безлімітного Холдему зібрав 99 покеристів та наростив призовий фонд майже до мільйона доларів.

Переможцем турніру став чинний чемпіон US Poker Open Девід Пітерс. Американець є одним з найбагатших гравців за весь час (загальний дохід 33,9 мільйони доларів). За фінальним столом уродженець Огайо здолав таких суперників як Алекс Фоксен, Іван Зуфіч і Ден Шак, а в хедз-апі не залишив шансу Джаред Джаффі.

Читайте також: Колишній ізраїльський військовий виграв турнір на US Poker Open

У підсумку перемога дозволила Пітерса не тільки поліпшити свої шанси на захист титулу, але і заробити майже 218 тисяч доларів. Підсумки сьомого івенту US Poker Open 2021 наступні:

1. Девід Пітерс (США) – 217,8 тис. доларів
2. Джаред Джаффі (США) – 158,4 тис. доларів
3. Ендрю Ліхтенбергер (США) – 118,8 тис. доларів
4. Брок Вілсон (США) – 89,1 тис. доларів
5. Алекс Фокс (США) – 79,2 тис. доларів
6. Іван Зуфіч (Хорватія) – 59,4 тис. доларів
7. Ден Шак (США) – 49,5 тис. доларів
8. Крістіна Хольст (США) – 39,6 тис. доларів
9. Джон Ріордан (США) – 39,6 тис. доларів

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Покер
покерWAGs
ДІВЧАТА ПОКЕРУ
покердлячайників
Більше знань
Покер - це твій спорт
Опитування
Хрещений батько
PokerMatch

Дойл
Брансон

Персона
Рейтинг
Найуспішніші гравці в покер. Призові за кар'єру:
1
Брін Кенні Брін Кенні
$56.4 млн
2
Джастін Бономо Джастін Бономо
$53.2 млн
3
Даніель Негреану Даніель Негреану
$42.1 млн
4
Ерік Сайдел Ерік Сайдел
$37.7 млн
5
Ден Сміт Ден Сміт
$37 млн
Дивитись весь рейтинг
Опитування
Цитата дня

Покер - виключно американська історія, що будь-хто може схопити за хвіст птаха щастя

Анатолій Карпов
Докладніше

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти