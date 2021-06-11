Один з найкращих покеристів за весь час виграв турнір на US Poker Open

Девід Пітерс близький до тому, щоб захистити звання чемпіона Відкритого чемпіонату США з покеру

Девід Пітерс - чемпіон сьомої події US Poker Open 2021 / Фото: Cardschat

Вчора відбувся сьомий івент Відкритого чемпіонату США з покеру, який проходить у Лас-Вегасі. Турнір з Безлімітного Холдему зібрав 99 покеристів та наростив призовий фонд майже до мільйона доларів.

Переможцем турніру став чинний чемпіон US Poker Open Девід Пітерс. Американець є одним з найбагатших гравців за весь час (загальний дохід 33,9 мільйони доларів). За фінальним столом уродженець Огайо здолав таких суперників як Алекс Фоксен, Іван Зуфіч і Ден Шак, а в хедз-апі не залишив шансу Джаред Джаффі.

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У підсумку перемога дозволила Пітерса не тільки поліпшити свої шанси на захист титулу, але і заробити майже 218 тисяч доларів. Підсумки сьомого івенту US Poker Open 2021 наступні:

1. Девід Пітерс (США) – 217,8 тис. доларів

2. Джаред Джаффі (США) – 158,4 тис. доларів

3. Ендрю Ліхтенбергер (США) – 118,8 тис. доларів

4. Брок Вілсон (США) – 89,1 тис. доларів

5. Алекс Фокс (США) – 79,2 тис. доларів

6. Іван Зуфіч (Хорватія) – 59,4 тис. доларів

7. Ден Шак (США) – 49,5 тис. доларів

8. Крістіна Хольст (США) – 39,6 тис. доларів

9. Джон Ріордан (США) – 39,6 тис. доларів