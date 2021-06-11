Один з найкращих покеристів за весь час виграв турнір на US Poker Open

Вчора відбувся сьомий івент Відкритого чемпіонату США з покеру, який проходить у Лас-Вегасі. Турнір з Безлімітного Холдему зібрав 99 покеристів та наростив призовий фонд майже до мільйона доларів.
Переможцем турніру став чинний чемпіон US Poker Open Девід Пітерс. Американець є одним з найбагатших гравців за весь час (загальний дохід 33,9 мільйони доларів). За фінальним столом уродженець Огайо здолав таких суперників як Алекс Фоксен, Іван Зуфіч і Ден Шак, а в хедз-апі не залишив шансу Джаред Джаффі.
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У підсумку перемога дозволила Пітерса не тільки поліпшити свої шанси на захист титулу, але і заробити майже 218 тисяч доларів. Підсумки сьомого івенту US Poker Open 2021 наступні:
1. Девід Пітерс (США) – 217,8 тис. доларів
2. Джаред Джаффі (США) – 158,4 тис. доларів
3. Ендрю Ліхтенбергер (США) – 118,8 тис. доларів
4. Брок Вілсон (США) – 89,1 тис. доларів
5. Алекс Фокс (США) – 79,2 тис. доларів
6. Іван Зуфіч (Хорватія) – 59,4 тис. доларів
7. Ден Шак (США) – 49,5 тис. доларів
8. Крістіна Хольст (США) – 39,6 тис. доларів
9. Джон Ріордан (США) – 39,6 тис. доларів