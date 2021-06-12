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Один з найкращих гравців в покер повертається за стіл і має намір зіграти на WSOP 2021

Анатолій Дерека Анатолій Дерека
12 червня, 17:24
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Під час пандемії Філ Айві не надто часто світився за покерним столом, проте тепер готовий повернутися з новими силами
Філ Айві повертається за овальний стіл
Філ Айві повертається за овальний стіл / Фото: Instagram Філа Айві

Вже у вересні відбудеться Світова серія покеру 2021 (WSOP). Змагання вперше пройдуть офлайн після пандемії коронавірусу, з 30 вересня по 17 листопада.

Відомо, що першим учасником WSOP 2021 став екс-зірка NBA Тоні Паркер. Також про своє бажання взяти участь в серії заявив один з найкращих гравців в історії Філ Айві. Американець взяв невелику паузу після настання пандемії, лише зрідка з'являючись за столом. Онлайн-покер не зумів заманити Філа, тому американець присвятив час своєму саморозвитку, психологічному стану, а також медитації та занять йогою.

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І ось тепер Філ готовий повноцінно повернутися за овальний стіл. Правда, Айві не готовий включатися в марафон і має намір взяти участь лише в декількох турнірах. Нагадаємо, що Філ є одним з найбільш титулованих гравців на WSOP, зібравши колекцію з десяти браслетів (більше тільки у його тезки Хельмута – 15). За всю кар'єру американець заробив вже більше 31 мільйона доларів.

Повне інтерв'ю Філа Айві англійською мовою:

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