Люблю покер! Неймар відреагував на програш великої суми у Монако (фото)

Зірка ПСЖ та збірної Бразилії знову засвітився за покерним столом, проте цього разу виступив невдало

Неймар любить пограти в покер

Нещодавно футболіст Неймар взяв участь у турнірі покеру EPT Monte Carlo. Бразилець заявився на два івенти із загальною сумою бай-іну 25,5 тисяч доларів, проте в обох провалився.

Втім, бразилець залишився задоволений проведеним уїкендом. На своїй сторінці в Instagram Неймар прокоментував гру в Монако і зізнався у любові до покеру.

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"Покер – одна з моїх пристрастей. Це спорт, яким я захоплююся майже весь час. Я мав задоволення грати в ці вихідні і це було чудово. Дякую за цей унікальний момент. Я обожнюю покер".

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Зазначимо, що Неймар давно захоплюється покером і у вільний від футболу час не втрачає можливості взяти карти до рук. На Новий рік форвард ПСЖ зумів оформити бест-кещ, вигравши 150 тисяч в онлайні.

Тест: Як добре ви знаєте зірку футболу та покеру Неймара?

Нині бразилець може собі дозволити грати в покер, адже його клуб достроково став чемпіоном Франції, а з Ліги чемпіонів вилетів на стадії 1/8 фіналу Сам Неймар у 26 матчах забив 11 голів та оформив 8 асистів.