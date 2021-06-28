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Нове захоплююче хобі: як Патрік Антоніус відходить від нищівної поразки від Філа Айві (фото)

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
28 червня, 15:00
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Фінський покерист відправився в похід, щоб набратися сил перед новими великими турнірами
Патрік Антоніус вирішив підтримувати свою форму за допомогою походів у гори
Патрік Антоніус вирішив підтримувати свою форму за допомогою походів у гори / Фото: Instagram Патріка Антоніуса

Тиждень тому завершився великий турнір WPT Heads Up Championship. У яскравому фіналі Філ Айві впевнено здолав колишнього тенісиста Патріка Антоніуса.

Після важкого турніру фінський покерист вирішив розвіятися і зайнявся новим хобі. Антоніус відправився в похід і спочатку підкорив вершину Redrock в каньйоні Лас-Вегаса. А вчора Патрік виклав у Instagram фото вже з нової локації. Цього разу гравець вирушив до Мексики у похід по гірському хребту Сьєрра-Мадре.

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