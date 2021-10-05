Ніколи раніше не перемагав: американець здивував Лас-Вегас, заробивши майже мільйон доларів

Уродженець Сан-Дієго Тайлер Корнелл зумів здобути золотий браслет WSOP, хоча раніше він не святкував жодної перемоги в покері

Перша перемога в кар'єрі Тайлера Корнелла відбулася відразу на Світовій серії покеру / Фото: WSOP

Минулого четверга в Лас-Вегасі стартувала Світова серія покеру. WSOP повернулася в офлайн-режим після того, як в минулому році зробила паузу через пандемію коронавірусу.

Вночі підійшов до кінця шостий івент серії High Roller NLH 8-Handed. На супертурнір з бай-іном аж 25 тисяч зібралося 135 гравців, що дозволило наростити призовий фонд до 3,1 мільйона доларів.

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За фінальним столом зустрілися представники чотирьох країн – США, Іспанія, Італія і Велика Британія. Переможцем став 33-річний гравець Тайлер Корнелл.

Уродженець Сан-Дієго вийшов в хедз-ап з Майклом Ляном, маючи дев'ятикратну перевага в стеці. Не дивно, що гра досить швидко завершилася на його користь і подарувала йому 833 тисячі призових.

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"Відчуваю себе чудово. Я дуже довго йшов до цього і нарешті-таки виграв турнір. Правда, до останньої години гри не відчував перемогу".

Корнелл професійно грає в покер з 2008 року. До вчорашнього вечора він жодного разу не святкував перемогу, а на WSOP максимум займав лише 8 місце, і то в онлайні. Всього ж на покері Тайлер заробив близько 1,7 мільйонів доларів.

Результати фінального столу WSOP # 6 High Roller NLH 8-Handed:

Тайлер Корнелл – 833,3 тис доларів Майкл Лян – 515 тис доларів Адріан Матеос – 318,9 тис доларів Джонатан Джеффі – 286,2 тис доларів Мустафа Каніт – 216,8 тис доларів Мохаммад Арані – 166,1 тис доларів Пол Ньюї – 128,7 тис доларів Адам Хедрікс – 100,7 тис доларів Джейсон Кун – 79,8 тис доларів