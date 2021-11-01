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СЬОГОДНІ Гра Новини покеру

Нідерланди йому не раді: відомий стример вимушено залишив країну заради продовження ефірів

Анатолій Дерека Анатолій Дерека редактор розділу Гра
1 листопада, 18:20
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Лекс Вельдхус очікує отримання покерної ліцензії від свого руму, тому на якийсь час поїхав до Бельгії
Лекс Вельдхус – популярний голландський стрімер-покерист
Лекс Вельдхус – популярний голландський стрімер-покерист / Фото: Академия покера

Голландець Лекс Вельдхус є одним з найвідоміших стримерів покеру. На сторінку покериста в Instagram підписано майже 60 тисяч фоловерів.

Самі ж стрими виходять на платформі Twitch, де на Лекса підписано 285 тисяч. Однак ось уже більше місяця Вельдхус не робить стриму і все через легалізацію грального бізнесу у Нідерландах.

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Річ у тому, що Вельдхус має контракт з одним із провідних покер-румів світу та у своїх стрімах активно його рекламує. Тоді як за новими голландськими законами рум має отримати спеціальну ліцензію, щоб вести діяльність на території "помаранчевої країни".

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Поки йде процес цього отримання, Лекс знайшов вихід для продовження своєї стрімінгової кар'єри. Вельдхус на якийсь час переїхав до сусідньої Бельгії, де спеціально орендував квартиру для ведення ефірів

"Чорт забирай, я такий радий, що повернувся в ефір. Мушу сказати, я гордий собою, що так швидко зміг повернутися до вас. У мене був божевільний місяць. Довелося багато планувати, консультуватися та готувати документи".

Вельхус зберіг колишній графік стриму – по три покерні ефіри на тиждень і один геймерський. Лекс сподівається, що за таких умов працювати довго не доведеться. Як тільки рум отримає ліцензію у Нідерландах, він повернеться додому.

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