Незграбний канадець примудрився втратити свій перший браслет WSOP всього за півгодини

Алекс Лівінгстон настільки зрадів своїй дебютній перемозі на Світовій серії покеру, що в метушні посіяв нагороду

Алекс Лівінгстон виграв свій перший браслет WSOP

У Лас-Вегасі в самому розпалі Світова серія покеру. На WSOP 2022 визначилися вже 14 із 89 власників браслетів. Багато хто вперше тріумфував на серії.

Свій дебютний браслет виграв і канадець Алекс Лівінгстон. Хлопець 13 років йшов до своєї мети і ставав третім на Main Event 2019, заробивши тоді 4 мільйони.

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Тепер же йому підкорилися всього 103 тисячі в Семикартковому Стаді, однак перший браслет був дорогий для Алекса. Щоправда, після івенту з ним сталася курйозна ситуація. Виявилося, що за півгодини після гри Лівінгстон посіяв трофей!

Алекс припустив, що він залишив нагороду десь у казино, і вона зникла. За допомогою соцмереж він попросив людей допомоги у пошуку браслета, запропонувавши винагороду у 200 доларів.

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На щастя для канадця, платити не довелося. Вже наступного дня працівник казино, де проходив івент, знайшов браслет та повернув його власнику. До речі, нещодавно Алекс знову ледь не виграв турнір WSOP, зупинившись на 7 місці в турнірі з Омахи Хай-Лоу, заробивши 62К.