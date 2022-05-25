Гра
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🎬 Канни 2022 🔥 Герої Сьогодні ⚔ Донбас у вогні ⚠ Бензинова криза
poker
СЬОГОДНІ Гра Новини покеру

Невідомий гравець із України заробив 15 тисяч на покері в інтернеті

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
25 травня, 20:01
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Покерист під ніком "youre" двічі опинявся за крок від перемоги на SCOOP, однак у вирішальний момент вилітав від чемпіона
Почалася серія онлайн-турнірів SCOOP 2022
Почалася серія онлайн-турнірів SCOOP 2022

Весняний кубок з онлайн-покеру (SCOOP) триває. Один з найбільших покер-румів проводить масову серію із залученням найкращих інтернет-гравців.

Успішно виступають в івентах українці. Наші гравці виграли вже сім івентів та набрали понад 100К призових. Новим успіхом відзначився анонім із ніком "youre".

Реклама

Читайте також: Бразилець заробив майже півмільйона доларів на покері в інтернеті

Покерист заявився на два івенти за Стадом з різним рівнем бай-іну – 1К і 109 доларів. В обох івентах українець посів друге місце вигравши у сумі 15,1 тисячі американських грошей.

У дорогий івент, який приніс гравцю 11,2К, було зроблено 50 входів, а дешевий – 271 вхід. Там "срібло" принесло нашому гравцю лише 3,9 тисячі.

Реклама

Читайте також: Популярний стример виграв солідну суму на турнірах з покеру

Також став відомим автор першого хет-трику на SCOOP. Ним став канадець Амі Барер, який виграв уже три івенти кубка цього року. Минулого вечора покерист тріумфував в турнірі з Безлімітному Омаху за 2100 доларів і виграв 62К призових.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Новини покеру
Показати ще
Світова серія покеру
Більше про серію
покерWAGs
ДІВЧАТА ПОКЕРУ
психологія азарту
Більше статей
Основи покеру
Більше знань
Фіналка Main Event WSOP 2021
Опитування
ІМЕНИННИКИ МІСЯЦЯ
ТРАВЕНЬ
Стівен Чідвік
Стівен Чідвік
Кріс Фергюсон
Кріс Фергюсон
Хоссейн Енсан
Хоссейн Енсан
1 /2
Дні народження травня
Рейтинг
Рекордсмени по браслетах WSOP
1
Філ Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонні Чен
10
4
Філ Айві
10
5
Джонні Мосс
9
6
Ерік Сайдел
9
Дивитись весь рейтинг
Poker Gifts
Що подарувати любителю покеру?
Обрати ідею
Опитування
Рейтинг
Найуспішніші гравці в покер. Призові за кар'єру, $ млн:
1
Джастін Бономо Джастін Бономо
57.2
2
Брін Кенні Брін Кенні
57.1
3
Даніель Негреану Даніель Негреану
45.1
4
Девід Пітерс Девід Пітерс
38.8
5
Ерік Сайдел Ерік Сайдел
38.5
Дивитись весь рейтинг

У4.5.0.

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Гра
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти