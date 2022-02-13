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Негреану так і не дістався чемпіонства: хто став найкращим гравцем PokerGo Cup 2022

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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13 лютого, 11:19
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Канадцю трохи забракло для другої перемоги на хайролерській серії в Лас-Вегасі. Чемпіоном у підсумку став покерист із Коннектикуту Джеремі Осмус
Джеремі Осмус - чемпіон PokerGo Cup
Джеремі Осмус - чемпіон PokerGo Cup / Фото: Twitter Pokergo

У Лас-Вегасі добігла кінця перша хайролерська серія року PokerGo Cup. Організатором виступила популярна стрімінгова платформа PokerGo, яка намітила вісім турнірів із бай-іном від 10К до 50 тисяч доларів.

Днями завершився останній івент з найбільшим внеском, а за його підсумком визначився чемпіон всієї серії. Їм міг стати популярний хайролер Даніель Негреану, який минулого року ставав найкращим гравцем PokerGo Cup.

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Канадець раніше виграв турнір за 25 тисяч, а перемога в останньому івенті робила б його чемпіоном. PokerKid зумів потрапити у призи, проте зайняв лише п'яте місце.

Переможцем восьмої події PokerGo Cup став Шон Перрі, який зумів пройти поле з 32 гравців та підняти 640 тисяч, здолавши у хедз-апі Брока Вілсона.

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Володарем кубка став американець Джеремі Осмус, який протягом серії аж чотири рази опинявся в ITM, у тому числі вигравши івент за 15К. Всього за свою кар'єру Осмус виграв три браслети WSOP (два з них – у 2021 році), заробивши 11,4М доларів.

"Це було важко та виснажливо. Тут зібралися найкращі гравці світу. Усього вісім турнірів і я багато хто з них задипранил. Весь тиждень я грав від 10 до 14 години на день. Я виснажений і втомився, ніколи б не подумав, що це може бути так важко".

Результати фінального столу PokerGo Cup 08:

  1. Шон Перрі – 640 тис. доларів
  2. Брок Вілсон – 416 тис. доларів
  3. Джеремі Осмус – 256 тис. доларів
  4. Нік Шульман – 176 тис. доларів
  5. Даніель Негреану – 112 тис. доларів

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Рекордсмени по браслетах WSOP
1
Філ Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонні Чен
10
4
Філ Айві
10
5
Джонні Мосс
9
6
Ерік Сайдел
9
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Найуспішніші гравці в покер. Призові за кар'єру, $ млн:
1
Джастін Бономо Джастін Бономо
57.2
2
Брін Кенні Брін Кенні
57.1
3
Даніель Негреану Даніель Негреану
45.1
4
Девід Пітерс Девід Пітерс
38.8
5
Ерік Сайдел Ерік Сайдел
38.5
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