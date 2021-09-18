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Негреану залишився збоку: спортсмену з Білорусі не було рівних на великому турнірі в Лас-Вегасі

Анатолій Дерека Анатолій Дерека редактор розділу Гра
18 вересня, 13:00
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Микита Бодяковскій розправився з найкращими покеристами світу на турнірі Poker Masters
Микита Бодяковський - чемпіон 10-го івенту Poker Masters
Микита Бодяковський - чемпіон 10-го івенту Poker Masters / Фото: Pocketfives

Вночі в Лас-Вегасі завершився десятий турнір хайролерської серії Poker Masters. Найкращі гравці світу у 12-ти івентах визначають нового власника фіолетового піджака.

Івент зібрав 38 входів по 25 тисяч доларів, майже добивши призовий фонд до мільйона. За фінальний стіл вийшли п'ять топ-покеристів, серед яких були Микита Бодяковський, Алі Імсіровіч, Даніель Негреану і Джейсон Кун.

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В підсумку білоруський гравець не дав шансів суперникам, здобувши впевнену перемогу. Микита особисто вибив з гри Імсіровіча і Негреану, а в хедз-апі розправився з Сетом Девісом.

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Бодяковскій мав подвійну перевагу в стеці в дуелі. У вирішальній роздачі ще й удача посміхнулася білорусу. Девіс отримав на руки Js4ч, а Микита – QhЦ. Отримавши на флопі Jc8ч6c, Девіс пішов в олл-ін і опонент підтримав.

На терні прилетіла 7ч, тоді як на рівері Микита отримав жадану 9 с, доповнивши стріт. Після перемоги Микита зізнався, що йому дуже пощастило:

"Під час гри дуже легко загубитися в думках про попередні роздачі, але я радий, що мені вдалося помітити, коли я був не в собі, і знову зосередитися. Може бути, це трохи допомогло, але в основному все залежало від успіху".

Микита набрав 205 балів до загального лідерборду, проте до лідерів ще далеко. Поки що на першому місці йде АП Луїс Гарза з 376 очками.

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Результати фінального столу Poker Masters Event #10:

  1. Микита Бодяковський – 342 тис. доларів
  2. Сет Девіс – 228 тис. доларів
  3. Даніель Негреану – 152 тис. доларів
  4. Алі Імсіровіч – 104,5 тис. доларів
  5. Джейсон Кун – 76 тис. доларів
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