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Нема чого їздити до Росії! У китайців конфіскували 253 мільйони за організацію нелегальних турів

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
12 листопада, 17:40
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Китайська поліція накрила банду організаторів турнірів покеру в Росії, куди незаконно доставляли жителів азійської країни
Китайці борються з організацією нелегальних ігор у покер
Китайці борються з організацією нелегальних ігор у покер

У Китаї було заарештовано понад 140 осіб, які брали участь в організації нелегальних покерних турнірів. У країні досі заборонена участь громадян в азартних іграх, крім Макао.

Більше того, Китайська Народна Республіка не дозволяє громадянам брати участь у турнірах інших країн. І все ж відстежити китайців закордоном куди складніше, але місцева поліція все ж таки досягла успіху в цьому.

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Днями місцеві правоохоронні органи викрили угруповання, яке організовувало покерні тури до Росії. Нелегали законно перетинали кордон під виглядом робочої чи туристичної візи.

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Покеристів відправляли до Приморського краю, де й організовували підпільні турніри. Після отримання призових китайці відраховували відсоток організатором та поверталися до себе додому. За підсумками операції китайської поліції у організаторів було вилучено солідну суму 253 мільйони доларів.

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Зазначимо, що Приморський край раніше входить до складу Китаю, однак було передано Росії за підсумками Пекінського договору 1860 року. Адміністративний центр області – Владивосток.

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