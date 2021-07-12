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На WSOP Online пройшов найдовший турнір в серії – переможцем став покерист з Індії

Анатолій Дерека Анатолій Дерека
12 липня, 18:40
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Вішаю Парі знадобилося аж 13 годин, щоб залишити позаду себе більше тисячі конкурентів і виграти дебютний браслет Світової серії покеру
/ Фото: WSOP

Сьогодні вранці завершився одинадцятий турнір Світової серії покеру WSOP Online, де розігруються 33 золотих браслети в онлайн-івентах з 1 липня по 1 серпня.

Звітний турнір No Limit Hold'em Ultra Deepstack з бай-іном 400 доларів став найдовшим в цій серії. Івент зібрав аж 1078 входів і затягнувся на 13 годин. З відомих покеристів за фінальний стіл вийшли Ентоні Зінно та Алекс Роча – володарі двох браслетів WSOP.

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Втім, Ентоні зайняв лише 8 місце, а Роча задовольнився позицією в топ-трійці. У хедз-апі опинилися бельгієць Фелікс Вандепут та представник Індії Вішай Пара. Опоненти мали приблизно рівні стеки, проте кілька вдалих роздач схилили чашу терезів на користь азійця. Спочатку Вішай сильно вийшов вперед завдяки двом парам "десяток" та "шісток".

А у вирішальній роздачі Пара розкусив блеф бельгійця, який з 93 без готової комбінації пішов в олл-ін після рівера. Вандепут так і не дочекався стріту (на столі з'явилися K-Q-10-6-5). Індієць з Q6 на руках підтримав його ставку і в підсумку вийшов переможцем. Це дозволило йому не тільки здобути свій перший браслет WSOP Online, а й виграти більше 86 тисяч доларів.

Результати фінального столу WSOP Online Event #11:

  1. Вішай Пара – 86,2 тис. доларів
  2. Фелікс Вандепут – 53,1 тис. доларів
  3. Алекс Роча – 38,2 тис. доларів
  4. Александер Кондон – 27,8 тис. доларів
  5. MasPollo – 20,4 тис. доларів
  6. Ентоні Спінелла – 15,2 тис. доларів
  7. Джордан Реган – 11,4 тис. доларів
  8. Ентоні Зінно – 8,6 тис. доларів
  9. Джесс Коен – 6,6 тис. доларів

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