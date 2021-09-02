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На Багамах скасували велику покерyу серію через коронавірус "Дельта"

Анатолій Дерека Анатолій Дерека редактор розділу Гра
2 вересня, 22:20
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Організатор Caribbean Party Poker вирішили провести серію в 2022 році через проблеми з прибуттям іноземців на Багамські острови
Caribbean Party Poker скасована через ковід
Caribbean Party Poker скасована через ковід / Фото: Getty Images

Вже скоро чемпіонат світу з покеру повернеться в Лас-Вегас. Місцеве казино Rio прийме Світову серію покеру, яка пройде з 30 вересня по 17 листопада.

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Це буде перша WSOP в режимі онлайн після старту пандемії коронавірусу. Організатори розіграють аж 88 золотих браслетів серед найкращих гравців світу.

WSOP – найбільша покеру серія турнірів у світі
WSOP – найбільша покеру серія турнірів у світі / Фото: Getty Images

Нещодавно стало відомо, що попри зростання захворюваності ковідом "Дельта", Світова серія все ж відбудеться, проте допускати на неї будуть лише вакцинованих покеристів.

А ось інші покерні івенти відкладаються через пандемію. Наприклад, казино Maryland Live скасував турнір WPT. Також про перенесення серії заявили організатори Caribbean Poker Party.

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Про це відомому покеристу Робу Янгу повідомили господарі серії Baha Mar Resorts. Спочатку турніри повинні були пройти на Багамських островах цієї осені.

Тепер же організатори мають намір провести СРР у 2022 році, якщо епідеміологічна ситуація дозволить. Нині ж Багами пускають до себе іноземців, проте лише з негативним ПЛР-тестом або довідкою про вакцинацію.

Відзначимо, що торік Caribbean Poker Party пройшла в онлайні. Головна подія івенту, який виграв Дієго Вентура, зібрала понад тисячу входів. Перуанець за перемогу отримав 879 тисяч доларів.

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