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Можна і дружині подарувати: гравець з Росії виграв кільце і мільйон доларів в онлайні (відео)

Анатолій Дерека Анатолій Дерека редактор розділу Гра
22 вересня, 16:20
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Анатолій Філатов здобув найбільші призові у своїй кар'єрі, вигравши Головну подію на WSOPC
Анатолій Філатов - один з найкращих гравців Росії
Анатолій Філатов - один з найкращих гравців Росії / Фото: Pokeroff

Сьогодні вранці на одному з онлайн-румів завершився турнір Super MILLION$ Main Event в рамках серії WSOP Circuit. Участь в ньому взяло 748 осіб, які заплатили по 10 тисяч бай-іну.

За фінальний стіл вийшли двоє росіян – Сергій Коляков та Анатолій Філатов. І якщо перший відразу ж залишив івент, то Філатов зміг тріумфувати в ньому.

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Один з найкращих покеристів Росії починав фіналку з третім стеком, однак швидко став чіплідером. В хедз-апі Анатолію протистояв австрієць Маріус Гірс, з яким вони йшли практично нарівні.

Результат дуелі визначився вже протягом 10 хвилин. Філатов отримав пару тузів, тоді як Гирсу прилетіли одномасні QJ. Дама на флопі дозволила австрійцю діяти впевнено, однак росіянин відчув ситуацію і на терні пішов в олл-ін.

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В результаті Анатолій виграв кільце WSOPC, а також оновив свій бест-кеш в кар'єрі – 1,19 мільйона. Всього ж за свою кар'єру покеру Філатов заробив 6,3 мільйона доларів.

Результати фінального столу Super MILLION$ Main Event WSOP Circuit :

  1. Анатолій Філатов (Росія) – 1,19 млн доларів
  2. Маріус Гірс (Австрія) – 920,1 тис доларів
  3. Маркус Леїкконен (Фінляндія) – 709,6 тис доларів
  4. Крістіан Рудольф (Австрія) – 507,1 тис доларів
  5. Педро Гараньяні (Бразилія) – 421,9 тис доларів
  6. Марк Радойя (Канада) – 325,3 тис доларів
  7. Ісаак Барон (Мексика) – 250,9 тис доларів
  8. Оле Шеміон (Австрія) – 193,4 тис доларів
  9. Сергій Коляков (Росія) – 149,2 тис доларів
Анатолій Філатов виграв кільце WSOPC

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